بودولسكي: كأس العالم.. هدية شوماخر

قال لوكاس بودولسكي مهاجم المنتخب الألماني، إن مايكل شوماخر سائق السيارات الشهير الذي عانى من غيبوبة منذ ما يقرب ستة أشهر، يستحق اللقب تكريماً له بعدما أفاق شوماخر من غيبوبته الطويلة التي استمرت ستة أشهر.

وقال بودلوسكي في مؤتمر صحافي: "أريد أن أرسل تحية إلى صديق رائع "مايكل شوماخر"، أشعر بالأسف لعدم وجوده هنا معنا، فهو شغوف بكرة القدم بشكل كبير مثلنا تماما".

وتابع بودولسكي: "الاتحاد والمنتخب الألماني يدعمان عائلته.. نرغب في الفوز بلقب البطولة لنمنحه قوة". ويرتبط بودولسكي بعلاقة شخصية وطيدة مع شوماخر بطل العالم لسباق السيارات "فورمولا-1" سبع مرات منذ أن كان لا يزال يلعب ضمن صفوف كولونيا، الفريق المفضل لشوماخر.

وأفاق أسطورة سباق السيارات السابق مايكل شوماخر (45 عاما) من غيبوبته بعد العلاج في مستشفى فرنسي يقع في منطقة "جرينوبل" إثر إصابته في أواخر شهر ديسمبر عام 2013، جراء صدمات عنيفة بالرأس أثناء ممارسته رياضة التزلج في منتجع ميريبل الواقع في جبال الألب الفرنسية.