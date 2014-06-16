ستوريدج يطالب انجلترا بالتعلم من درس ليفربول

يقول دانييل ستوريدج مهاجم انجلترا إن فشل فريقه ليفربول في ختام الموسم علمه أن من الأفضل ألا تركن معتمدا على نتائج الآخرين لتحقق النجاح.





وقد يقف ستوريدج يوم الخميس المقبل في مواجهة زميله في ليفربول لويس سواريز مهاجم اوروجواي حين يلتقي البلدان في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم بينما يحتاج كل فريق للفوز من أجل تعويض خسارة الجولة الأولى.





ولعب ستوريدج وسواريز ومعهما أعضاء تشكيلة انجلترا رحيم سترلينج وستيفن جيرارد وجلين جونسون وجوردان هندرسون في تشكيلة ليفربول التي انهارت آمالها في نيل لقب الدوري الانجليزي الممتاز في المراحل الأخيرة من الموسم ليتوج بدلا منهم مانشستر سيتي.





وبينما قد تصبح أربع نقاط كافية لبلوغ الدور الثاني يقول ستوريدج إن الأفضل أن ينجز الفريق الانجليزي مهمته بنفسه دون الدخول في أي حسابات.





وقال ستوريدج في مؤتمر صحفي في مقر معسكر انجلترا المطل على جبل شوجارلوف "من واقع تجربتي مع ليفربول.. حين يكون أي شيء بيدك فإن الأفضل أن تحاول وتنجزه."





وأضاف "الشيء المثالي هو أن تتعامل مع الأمر بنفسك وألا تتركه للمخاطرة لأنه لا توجد أي ضمانات يجب أن تبذل قصارى جهدك كأفراد وكفريق لتحقيق المهمة."





وبعد الخسارة 2-1 أمام إيطاليا حين سجل ستوريدج الهدف الوحيد للانجليز فلن تتحمل انجلترا عثرة أخرى ضد اوروجواي التي سيأمل عشاقها في مشاركة سواريز بعد غيابه عن مباراة كوستاريكا التي خسرتها بلاده 3-1 بسبب الإصابة.





وقال ستوريدج "سيشارك وسيسعى لمساعدة بلاده على تحقيق مهمتها سواء شفي أم لا. أتمنى له التوفيق فلا يمكنني أن أتمنى الإصابة لأحد، لو كان لائقا فسنواجه اوروجواي في أفضل حالاتها بغض النظر عن الفريق الذي سيلعب."



كما قال ستوريدج إن الطريقة التي لعبت بها بلاده أمام إيطاليا كانت الطريقة المثلى وإن فريق احتاج فقط لبعض الحظ أمام المرمى."



وقال "لعبنا مباراة جيدة جدا وكنا إيجابيين للغاية وقدمنا مباراة مميزة."