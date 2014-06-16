فرنسا تهزم هندوراس وتنهي عقم 8 سنوات

استهلت فرنسا مشوارها في كأس العالم لكرة القدم 2014 بفوز دون عناء 3-صفر على هندوراس، لكن الأهم من ذلك أن تكنولوجيا مراقبة خط المرمى حسمت الهدف الثاني اليوم الأحد.

وأحرز كريم بنزيمة الهدفين الأول والثالث بواقع هدف في كل شوط، كما كان وراء التسديدة التي أسفرت عن الهدف الثاني المثير للجدل.

وسدّد بنزيمة الكرة من مدى قريب لتصطدم بالقائم ثم بنويل باياداريس حارس مرمى هندوراس الذي أمسكها على مرتين.

واحتسب الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي الهدف رغم اعتراضات لاعبي هندوراس بداعي أن الكرة لم تدخل المرمى. لكن عند العودة إلى تكنولوجيا مراقبة خط المرمى - التي تستخدم في كأس العالم لأول مرة - أوضحت أن الهدف صحيح بالفعل.

ورغم ذلك لم تتوقف اعتراضات الكولومبي لويس فرناندو سواريز، مدرب هندوراس، الذي بدا غاضباً من احتساب الهدف ودخل في نقاش مع ديدييه ديشان مدرب فرنسا.

وهذا الفوز الأول لفرنسا في كأس العالم 2006 منذ تفوقها على البرتغال بهدف أحرزه الأسطورة زين الدين زيدان، بينما أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار في النهائيات منذ أربع سنوات.

وسيطرت فرنسا على المباراة معظم فترات اللقاء ورد إطار مرمى هندوراس كرتين قبل أن ينتهي صمود هذا الفريق مع قرب نهاية الشوط الأول عندما ارتكب ويلسون بالاسيوس خطأ أسفر عن ركلة جزاء وتعرض للطرد ليخوض فريقه الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

ونفذ بنزيمة ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 45 ليتقدم بالهدف الأول لفرنسا، بينما احتسب الهدف الثاني لفرنسا للحارس باياداريس بطريق الخطأ في مرماه بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وكان الشوط الثاني بمثابة مباراة في اتجاه واحد واستمر ضغط فرنسا حتى تابع بنزيمة كرة مرتدة في منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية لمست يد الحارس باياداريس ودخلت المرمى في الدقيقة 72.

وانفردت فرنسا بذلك بصدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط متقدمة بفارق الأهداف على سويسرا التي فازت بصعوبة 2-1 على الاكوادور في وقت سابق اليوم بينما بقيت هندوراس بلا رصيد.

وستلعب فرنسا مع سويسرا يوم الجمعة المقبل على صدارة المجموعة، بينما تلتقي هندوراس مع الاكوادور في اليوم ذاته.