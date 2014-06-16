كلينسمان: أميركا ستصل بعيداً في المونديال

قال الالماني يورجن كلينسمان، مدرب الولايات المتحدة، إنه يجب على جماهير الفريق ان تتوقع الوصول لأدوار متقدمة في كأس العالم لكرة القدم ووصف المنتخب الاميركي بقاطرة يمكنها دفع اللعبة نحو افاق جديدة في البلاد.

وأكد كلينسمان انه لسنوات طويلة كان مجرد التأهل لكأس العالم يمثل أقصى طموحات الولايات المتحدة لكن التطور المستمر للعبة والنجاح المتزايد للمنتخب في أرض الملعب أصبحت التوقعات عالية الآن.

وقال المهاجم والمدرب السابق لالمانيا قبل مواجهة غانا اليوم ضمن المجموعة السابعة في ناتال "التوقعات عالية للغاية الآن في الولايات المتحدة".

وأضاف "نحن نتقدم باللعبة الآن على نحو أفضل وليس على مستوى المنتخب الوطني فقط. زادت المنافسة في الدوري المحلي كثيرا وكل أوجه اللعبة تتطور. نريد ان نستغل هذا كقاطرة في المنتخب الوطني".

ونجح المنتخب الاميركي في تخطي دور المجموعات أكثر من مرة لكن كلينسمان وباقي أعضاء الفريق يعتقدون انهم يملكون الامكانات اللازمة والثقة للاستمرار وتحقيق أفضل من هذا. وقال كلينت ديمسي قائد المنتخب الامريكي "في كل مرة يأتي فيها المرء الى كأس العالم تكون تجربة جديدة".

وأضاف "استعدادتنا كانت جيدة للغاية ونشعر بحماس. اذا قدمنا أفضل قدراتنا فاننا نملك الامكانات للذهاب بعيدا في هذه البطولة".

لكن لتحقيق هذا الهدف يحتاج المنتخب الاميركي أولا للفوز على غانا التي تغلبت على الولايات المتحدة في آخر بطولتين لكأس العالم.

وسيتقابل المنتخب الاميركي أيضا في الدور الأول مع المانيا بطلة العالم ثلاث مرات والبرتغال التي تضم بين صفوفها كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم. وقال كلينسمان "ليس هناك أفضل من البدء أمام منافس تغلب عليك في آخر بطولتين لكأس العالم".

وأضاف المهاجم الذي فاز كلاعب مع المانيا بكأس العالم 1990: "ليس هناك أفضل من بدء كأس العالم وكانها مباراة نهائية".