كيروش: إسبانيا ضحية "الكرة الهجومية"

لا يهتم كارلوس كيروش، مدرب إيران، بالكرة الهجومية التي تعجب الجماهير ويصرّ على أن فريقه سيظهر قيمة الدفاع الجيد عندما يلتقي مع نيجيريا في مستهل مشوارهما في كأس العالم لكرة القدم اليوم الاثنين.

وفازت إيران التي تشارك في كأس العالم للمرة الرابعة بمباراة واحدة فقط في النهائيات وستواجه بداية صعبة أمام بطل إفريقيا في المجموعة السادسة.

ويملك البرتغالي كيروش خبرة كبيرة، حيث سبق له تدريب منتخب بلاده وريال مدريد وعمل مساعداً مع أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد.

وقال كيروش إن هزيمة إسبانيا الساحقة بخمسة أهداف لهدف امام هولندا أظهرت الجوانب السيئة للعب المفتوح.

وأبلغ كيروش الصحافيين أمس: "إذا كنتم تعتقدون ان الكرة الجميلة هي التي تعتمد فقط على الهجوم وتسجيل الاهداف فإنني أدعوكم لمطالعة عناوين الصحف في إسبانيا وأن تسألوهم عن رأيهم في النتيجة".

وأضاف "يمكنك ان تلعب كرة جميلة حينما تدافع جيدا. الدفاع جزء من اللعبة." واستطرد "إذا كنت تحتاج الى الدفاع فعليك أن تفعل. أما إذا كنت ترغب في المعاناة فستنالها".

وقال كيروش إن عزلة إيران السياسية والاقتصادية جعلت الأمور أكثر صعوبة على اللاعبين للاستعداد لكأس العالم، حيث لم يخض الإيرانيون الكثير من المباريات الودية.

لكن المدرب البرتغالي يؤمن بأن روح الفريق وعشق الإيرانيين لكرة القدم سيساعدان المنتخب على تقديم عروض جيدة في كأس العالم، وقال: "الحلم مشروع دائماً". وتابع "نيجيريا مرشحة لكن لا يوجد فريق كبير يفوز طوال الوقت ولا يوجد فريق صغير يخسر طوال الوقت".

يُذكر أن كيروش وُلد وتربى في موزمبيق، وكال المديح لنيجيريا التي لمعت في التسعينات لكنها لم تفز في أي مباراة بكأس العالم منذ 16 عاماً. وقال مشيراً الى ان الضغط سيكون على المنافس ليؤكد سمعته :"منتخب نيجيريا يعج بالنجوم واللاعبين البارزين الذين يلعبون في اوروبا".

وتابع "نيجيريا واحدة من المنتخبات التي تخوض كأس العالم وهي تضع شيئاً وحيداً في ذهنها ان تصعد للدور النهائي او قبل النهائي.