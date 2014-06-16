لاعبو الأرجنتين يطالبون مدربهم: نريد "الهجوم"

كانت خيبة الأمل واضحة على وجوه اللاعبين حتى وهم متفوقون بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول، بعد كل الحديث الذي سبق انطلاق كأس العالم لكرة القدم بأن الارجنتين ستفاجيء الكل بخط هجوم رباعي مدهش.

وتقدمت الارجنتين مبكرا جدا بفضل هدف سجله مدافع البوسنة في نفسه إثر ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي، لكنها لم تضغط بالشكل المتوقع بل تخلت البوسنة سريعا عن التراجع لتهدد الدفاع الارجنتيني الذي وضع فيه المدرب اليخاندرو سابيا خمسة لاعبين.

لكن سابيا تذكر بين الشوطين رغم اقتناعه بطريقة اللعب 5-3-2 أنه هو من أعاد للارجنتين الجناحين في مباراة ببداية التصفيات أمام كولومبيا حين لعب الفريق بشكل هجومي.

وقال لاعب الوسط خافيير ماسكيرانو: "غير المدرب طريقة اللعب في الشوط الثاني.. الأمر أكبر من مجرد تغيير فطريقة 4-3-3 هي طريقتنا.. هي الطريقة الوحيدة التي اعتدنا عليها".

وأضاف "لا أظننا لعبنا بشكل سيئ في الشوط الأول، لكن حين ينقص لاعب في مجموعة الهجوم ويعود واحد للخلف وجدنا صعوبة في تشكيل خطورة".

ومثلما حدث أمام كولومبيا في بارانكويلا في 2011 حين استبدل سابيا لاعب وسط مدافعاً بين الشوطين ليشرك سيرجيو أجويرو في الهجوم مع ميسي وجونزالو هيجوين فعل نفس الشيء أمس الأحد حين سحب المدافع هوجو كامبانيارو.

وبدخول فرناندو جاجو بدلاً من ماكسي رودريجيز كصانع لعب ومشاركة هيجوين لتعزيز الهجوم ضمنت الارجنتين النقاط الثلاث بهدف ميسي في الدقيقة 65 لتفوز 2-1.

ويفضل جميع اللاعبين وجود ثلاثة في الهجوم ويشغل انخيل دي ماريا مركز الجناح الأيسر ليشكل معهم رباعيا مرعبا مثلما تصفه وسائل الإعلام الاسبانية رغم مخاوف سابيا من منح المنافس مساحات أكبر في نصف ملعب الارجنتين.

وأظهرت البطولة في أيامها الأولى ميلا لكرة القدم الهجومية التي يكافأ أصحابها بتسجيل أهداف ولم تشأ الارجنتين بقيادة ميسي السباحة عكس التيار وهي تتطلع لنيل اللقب العالمي للمرة الثالثة.

ويمكن لإيران أن تتوقع من الارجنتين في مباراتهما بالجولة الثانية من المجموعة السادسة نفس الطريقة التي لعبت بها في الشوط الثاني باستاد ماراكانا، حيث سيتطلع ميسي لمزيد من الأهداف.

وقال الحارس سيرجيو روميرو الذي أنقذ فرصا خطيرة في الشوط الأول بعد موسم قضاه احتياطيا في موناكو "طريقة اللعب 4-3-3 ولدت في برانكويلا واستمتعنا بها لثلاث سنوات. لنأمل أن نعيد اكتشافها أمام إيران".

وقال ميسي "في الشوط الثاني كانت الكرة لدينا أكثر وصنعنا فرصا أكثر.. في الشوط الأول سمحنا لأنفسنا بالتراجع للخلف وبقيت أنا واجويرو في الأمام". وأضاف "بوجود مهاجم ثالث تغير كل شيء".