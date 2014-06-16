مولر يحرز "الهاتريك" رقم 49 بتاريخ المونديال

للمرة الثانية فقط في آخر ثلاث بطولات لكأس العالم لكرة القدم أحرز الألماني توماس مولر ثلاثة أهداف ليقود بلاده للفوز 4-صفر على البرتغال ضمن منافسات المجموعة السابعة بالمسابقة اليوم الاثنين.





وسجل مولر الأهداف الثلاثة في مباراته الدولية رقم 50 ليتصدر مبكرا صدارة هدافي المسابقة بعد أربع سنوات من تقاسمه الصدارة برصيد خمسة أهداف.





وهذه المرة 49 في تاريخ كأس العالم التي يسجل فيها لاعب ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ليرفع مولر رصيده إلى 20 هدفا مع بلاده.





وآخر ثلاثة أهداف أحرزها لاعب في مباراة بكأس العالم كانت عن طريق الأرجنتيني جونزالو هيجوين في مرمى كوريا الجنوبية في 2010. وقبل ذلك كان البرتغالي باوليتا صاحب آخر ثلاثية في مرمى بولندا في كأس العالم 2002.



وكان كريم بنزيمة قريبا من تسجيل ثلاثة أهداف لفرنسا أمس الاثنين بعدما أحرز هدفين وسدد كرة اصطدمت بالقائم قبل أن تصطدم بحارس مرمى هندوراس وتتدخل مرماه وتحتسب هدف عكسي.