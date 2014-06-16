ميسي يقود الأرجنتين لتجاوز المفاجأة البوسنية

حققت الارجنتين المطلوب منها في انطلاق مشاركتها في مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم وتخطت البوسنة والهرسك المبتدئة 2-1 لكن باداء مخيب للامال في الشوط الاول وجيد في الثاني اليوم الاحد على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة.



وسجل سياد كولاسيناتش (3 خطأ في مرماه) وميسي (65) هدفي الارجنتين، ووداد ايبيسيفيتش (85) هدف البوسنة.



وبرغم ان الارجنتين ونجمها الخارق ليونيل ميسي لم يقدما الاستعراض المنتظر منهما في الشوط الاول، الا انها نجحت بحسم اللقاء في الثاني وباحراز النقاط الثلاث في حملة سعيها لاحراز اللقب العالمي للمرة الثالثة بعد 1978 و1986.



وهذه المباراة الاولى على ملعب "ماراكانا" في كاس العالم منذ المباراة التاريخية الحاسمة بين البرازيل والاوروغواي (1-2) في مونديال 1950، وذلك بعد ان خضع لاعادة بناء شاملة.



ولا تبدو طريق الارجنتين التي خرجت فائزة من مواجهتيها الوديتين امام البوسنة عامي 1998 (5-صفر) و2013 (2-صفر)، صعبة الى الدور الثاني صعبة جدا في ظل وجود نيجيريا بطلة افريقيا وايران اللتين تلتقيان غدا الاثنين.



اما منتخب البوسنة الذي نجح في التخلص من عقدة الملاحق والمنتخب البرتغالي الذي حرمه من التأهل الى مونديال 2010 وكأس اوروبا 2012، فيسعى في مشاركته الاولى في كأس العالم الى تعويض ما فاته امام الارجنتين عندما يخوض مباراتيه المتبقيتين في الدور الاول امام نيجيريا وايران.



واعتمد مدرب الارجنتين اليخاندرو سابيلا على خطة 5-3-2 مفضلا ماكسي رودريغيز على فرناندو غاغو، فيما لجأ المدرب البوسني صفوت سوزيتش الى ادين دجيكو وحيدا في الهجوم بعدما اعتمد على خطة 4-4-2 طوال التصفيات.



وعرفت البوسنة بداية صادمة فبعد دقيقتين و8 ثوان رفع ميسي ركلة حرة لامست رأس زميله ماركوس روخو، لكنها فاجأت كولاسيناتش مدافع شالكه الالماني اصغر لاعب على ارض الملعب (20 عاما)، فارتدت من قدميه عن طريق الخطأ داخل مرمى حارسه اسمير بيغوفيتش.



وهذا الهدف الاسرع في تاريخ كأس العالم عن طريق الخطا متفوقا على هدف الباراغواياني كارلوس غامارا (46ر2 دقيقة) في مونديال 2006، والهدف الثالث عن طريق الخطأ في المسابقة حتى الان، اي اكثر من كامل الاهداف الخاطئة في مونديال 2010 (هدفان).



واصبحت البوسنة والهرسك ثاني مبتدىء في المونديال يستهل مشاركته بهدف من نيران صديقة بعد استراليا في 1974.



وبحث ميراليم بيانيتش، الذي مدد عقده مؤخرا مع روما الايطالي حتى عام 2018، ورفاقه عن ايصال الكرة الى دجيكو، لكن الارجنتينيين كانوا الافضل وتابعوا بحثهم عن الهدف الثاني في اول ربع ساعة من اللقاء، ثم سدد خافيير ماسشيرانو كرة من خارج المنطقة ابعدها بقبضتيه بيغوفيتش الذي تلقى 6 اهداف في كأس العالم تحت 20 سنة عام 2007 وخرج من الدور الاول، لكن عندما كان يحمل الوان كندا.



وحصلت البوسنة على فرصة خطيرة عندما دار دجيكو على نفسه وسدد عاليا فوق عارضة روميرو بلا من التمرير لاحد زملائه (33)، ليفشل بطل انكلترا مع مانشستر سيتي والذي سجل 10 اهداف في التصفيات بهز الشباك.



وفي ظل الانتقادات المستمرة لخط دفاع الارجنتين وحارس مرماها سيرخيو روميرو قام الاخير بصدة رائعة منقذا رأسية سناد لوليتش اثر ركنية (40)، وحارما منتخب "التنانين" من معادلة النتيجة في الشوط الاول.



ولم يكن "البي سيليستي" الذي خرج من الدور الاول في 2002 وثمن نهائي 1994 وربع نهائي 1998 و2006 و2010، مقنعا في الشوط الاول، وبرغم استحواذه لم يكن خطيرا على المرمى البوسني اذ عجز ميسي عن الوصول الى منطقة العمليات.



ونتيجة لهذا الخلل، اجرى سابيلا تبديلين بعد الاستراحة فدفع بالمهاجم غونزالو هيغواين الذي كان يعاني اصابة في كاحله بدلا من ماكسي رودريغيز ولاعب الوسط فرناندو غاغو على حساب هوغو كامبانيارو.



وكانت اولى محاولات الشوط الثاني بوسنية عبر عزت هاجروفيتش من ضربة حرة التقطها روميرو بسهولة (49). وعلى غرار ميسي البعيد عن شغفه التهديفي، سدد صديقه سيرخيو اغويرو فوق العارضة من داخل المنطقة (55). وراوغ ميسي مخترقا منطقة الجزاء قبل ان يمرر الى اغويرو فسدد الاخير ارضية ضعيفة بين يدي بيغوفيتش (60).



وانتظر ميسي حتى الدقيقة 65 حتى يكشف عن مشهد من عبقريته، فانطلق من منتصف الملعب مسلما الكرة الى هيغواين فردها الاخير بسرعة الى افضل لاعب في العالم بين 2009 و2012، قام بعدها بغربلة مدافعين من البوسنة وهيأ الكرة على مشارف المنطقة لنفسه ثم أطلقها بيسراه ارضية مخادعة ارتدت من القائم الايسر لبيغوفيتش داخل الشباك (65).



وهذا الهدف الثاني لميسي في كاس العالم من اصل 39 دوليا بعد الاول امام صربيا ومونتينيغرو في 16 حزيران/يونيو 2006 ليصبح وقتها اصغر مسجل في تاريخ البلاد (18 عاما و357 يوما). كما هو الهدف الاول فقط لميسي في الاراضي البرازيلية بعد 393 هدفا في مسيرته مع برشلونة والارجنتين.



وتنتظر الارجنتين الكثير من نجم برشلونة الاسباني بعد ان توقف مشوار "لا البيسيليستي" عند الدور ربع النهائي عامي 2006 و2010 وفي المرتين امام المانيا بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي) وبرباعية نظيفة على التوالي.



وبحث سوزيتش عن قلب النتيجة فزج بوداد ايبيسيفتش صاحب 8 اهداف في التصفيات بدلا من منصور مويدزا وادين فيسكا بدلا من هاجروفيتش.



وبحث اغويرو عن افتتاح رصيده التسجيلي لكن تسديدته القوية جاورت القائم الايسر لبيغوفيتش (77)، ثم لعب ميسي دور الممرر الى هيغواين فسدد برأسه فوق العارضة (77).



لكن في ظل فورة ارجنتينية، لم يستسلم لاعبو سوزيتش فمرر سناد لوليتش كرة بينية في ظهر الدفاع وصلت الى البديل ايبيسيفيتش فسددها ارضية اخطأ روميرو في ابعادها تهادت في الشباك (85)، ليحصل لاعب شتوتغارت الالماني على شرف تسجيل اول اهداف بلاده في المونديال.



وفي الثواني الاخيرة كانت الفرصة متاحة لميسي ان يجقق ثنائيته الاولى فيكأس العالم لكنه سدد في الوقت بدل الضائع في الشباك الجانبي.



وبفوزها على البوسنة، تكون الارجنتين قد فازت ثلاث مرات في اخر عشر مباريات في المونديال امام منتخبات اوروبية (ثلاثة انتصارات واربعة تعادلات وثلاث خسارات)، فقد فازت على صربيا ومونتينيغرو (6-صفر) في 2006، واليونان 2-صفر في 2010.



وباستثناء نسخة 1930، لم تخسر الارجنتين في 11 مباراة امام منتخب مبتدىء في كأس العالم (فازت 10 مرات)، وكانت المانيا الشرقية الوحيدة التي عرقلتها في نسخة 1974.



