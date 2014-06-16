نائب "الشيوخ" الإيطالي: الإنجليز أوغاد.. مقيتون

فتح أعضاء الأحزاب المعارضة في إيطاليا نار الانتقادات على ماوريتسيو غاسباري، نائب رئيس مجلس الشيوخ، ووزير الاتصالات في حقبة سيلفيو بيرلسكوني، لمهاجمته الإنجليز، عقب نهاية المباراة التي جمعت بين بلاده وإنجلترا ضمن مباريات كأس العالم.

وكتب غاسباري على صفحته الشخصية في "تويتر" فور نهاية المباراة: "من دواعي سروري أن أقول للإنجليز.. اذهبوا إلى الجحيم، إنهم مجموعة من الأوغاد الحمقى".

وفور كتابته لتلك التغريدة، أًعيد تغريدها 70 مرة، وانتشرت بين وسائل الإعلام الإيطالية انتشار النار في الهشيم، ليخرج غاسباري مجدداً ويكتب: "الإنجليز المقيتون، هل هذا جيد بالنسبة لكم؟!".

وعلى العكس من السياسي المخضرم، كتب ماريو بالوتيلي، المهاجم المثير للجدل دوماً: "دعونا نسير على هذا الطريق، أنا رجل المباراة، وهذا بفضل دعم الزملاء".

وتجاوزت إيطاليا نظيرتها إنجلترا في مباراة رائعة، بفضل هدفي ماركيزيو وبالوتيلي، لتتصدر المجموعة بمشاركة كوستاريكا التي هزمت الأورغواي بشكل مفاجئ.