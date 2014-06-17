أمريكا تثأر من غانا بـ"هدف تاريخي"

أحرز البديل جون بروكس هدف الفوز برأسه في الدقيقة 86 ليقود الولايات المتحدة للتغلب 2-1 على غانا في المجموعة السابعة بكأس العالم 2014.





وسجل كلينت ديمسي قائد المنتخب الامريكي هدفا بعد 32 ثانية وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم وبدا ذلك كافيا في ظل اخفاق غانا على نحو متكرر في ترجمة سيطرتها على الكرة الى فرص حقيقية.





لكن المنتخب الغاني تعادل اخيرا في الدقيقة 82 عندما هيأت تمريرة ذكية بالكعب من اسامواه جيان الكرة أمام اندريه ايو ليسدد في الشباك قبل أن يسجل بروكس هدف الفوز للامريكيين بعد اربع دقائق

أخرى.





وأطاحت غانا بالولايات المتحدة من دور الستة عشر قبل اربع سنوات كما انهت عمليا آمالها في 2006 حين فازت عليها في المباراة الاخيرة بدور المجموعات لكن المنتخب الامريكي يبدو الان مرشحا للتأهل من مجموعة تضم أيضا المانيا والبرتغال.





وفازت المانيا 4-صفر على البرتغال في وقت سابق من يوم الاثنين.