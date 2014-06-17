انييستا: سنخوض "النهائي" أمام تشيلي

سيقام نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد نحو شهر لكن بالنسبة لثنائي منتخب اسبانيا اندريس انيستا وفرناندو توريس فمنتخب بلادهما سيلعب النهائي غدا الأربعاء أمام تشيلي.





وبدأت بطلة العالم واوروبا البطولة بأسوأ طريقة عندما خسرت أمام هولندا 5-1 ويعلم اللاعبان اللذان فازا بكأس العالم 2010 أن منتخب بلادهما يواجه نقطة اللاعودة.





وقال انيستا في مؤتمر صحفي في استاد ماراكانا حيث ستقام المباراة "يجب أن ننسى ما حدث أمام هولندا. هذا هو النهائي الأول لنا ثم سنلعب في نهائي آخر أمام استراليا ورغم أننا واجهنا نفس الموقف في بطولة 2010 غير أن الموقف هذه المرة صعب للغاية."





وأضاف "يجب أن نفوز ولا يوجد أي بديل آخر. ويجب أن نلعب كأننا في نهائي كأس العالم هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز."





وتابع "بالطبع نحن على استعداد لذلك. لم نلعب جيدا في المباراة الأولى خاصة في الشوط الثاني ومن الصعب شرح ما حدث. لكن رغم أننا لم نبدأ بطريقة جيدة فأمامنا فرصة لتغيير الوضع الحالي."





وسئل توريس - الذي لم يشارك بصفة دائمة مع المنتخب خلال العامين الماضيين - هل حضوره المؤتمر الصحفي يعني مشاركته في المباراة.





وقال مهاجم تشيلسي مازحا بعد أن أكد أنه لا يهم من سيكون أساسيا "من الأفضل توجيه هذا السؤال للمدرب. أنا لا أعلم."





وأضاف "سوف نفوز كلنا كفريق أو سنخسر كفريق. يجب أن نتعامل

بإيجابية للخروج من هذا الموقف."





وتواجه اسبانيا خطر ان تصبح ثالث حامل للقب فقط في تاريخ كأس العالم يودع البطولة من الدور الأول بعد البرازيل عام 1966 وفرنسا 2002 لكن توريس لا يفكر في هذا المصير.





وقال توريس "منذ الهزيمة أمام هولندا ونحن نفكر في الفوز على تشيلي."





وأضاف "هناك دائما ثلاثة احتمالات في المباراة لكننا فكرنا فقط في الفوز. تشيلي فريق خطير للغاية ولن يلجأوا للدفاع."





وتابع "التعادل ليس كافيا لنا. هذه المباراة هي نهائي وعلينا تحقيق الفوز."





ويمكن لاسبانيا التأهل إلى الدور الثاني حتى وإن خسرت أمام تشيلي إذا ساعدتها النتائج الأخرى وهو أمر مستبعد.





وقال انيستا "هذا شيء لم نفكر فيه. نفكر فقط في تحقيق الفوز."

