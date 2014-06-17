جريزمان: أرجوكم .. لاتقارنوني بريبري

لو قلت لانطوان جريزمان قبل ستة أشهر إنه سيلعب لفرنسا في كأس العالم لظن اللاعب وقتها انك تمزح معه خاصة بعد عودته للتو من ايقاف هدد مستقبله مع منتخب بلاده.





واصبح جريزمان فجأة لاعبا مهما في المنتخب الفرنسي بسبب اصابة ابعدت الخطير فرانك ريبري عن تشكيلة منتخب بلاده ليقتنص جناح ريال سوسيداد الفرصة.





ولم تكن حظوظه وردية عندما تعرض للايقاف عن اللعب الدولي لمدة عام في نوفمبر 2012 بسبب خروجه دون تصريح من منتخب الشباب تحت 21 عاما.





وفي مطلع العام لم يكن استدعاء جريزمان للمنتخب محتملا ولا يكاد اللاعب يصدق انه الان جزء من التشكيلة التي لعبت دورا كبيرا في الفوز 3-صفر على هندوراس في اولى مباريات فرنسا بكأس العالم ضمن منافسات المجموعة الخامسة.





ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن جريزمان قوله حين سئل عن رد فعله قبل ستة اشهر بشأن احتمال استدعائه للمنتخب "كنت سأقول على الارجح هل تمزح معي؟".





وكان جريزمان واحدا من خمسة لاعبين عاقبهم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب قضائهم ليلة في ملهى فرنسي دون اذن في الفترة بين مباراتي تصفيات بطولة اوروبا تحت 21 عاما ضد النرويج التي خسرتها فرنسا 5-4.





وشارك اللاعب في اولى مبارياته مع المنتخب الاول في مارس في الفوز على هولندا 2-صفر لكنه سجل من وقتها ثلاثة اهداف في خمس مباريات دولية.





وكانت اصابة ريبري هي التي منحت جريزمان فرصة الانضمام لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان لكنه يرفض مقارنته بنجم بايرن ميونيخ ويرى انه اقل مستوى منه بكثير.





وقال جريزمان "انني انطوان جريزمان لا مجال للمقارنة (مع ريبري)."





لكن المدرب يبدو مقتنعا بموهبته، وقال ديشان "قررت ضمه للفريق لانني اعتقد انه قادر على فعل الكثير. في اول مباراة له كان قلقا بعض الشيء لكن وبعد المباريات الودية وجد الامور اكثر سهولة ويلعب بحرية اكبر. ما قام به امر رائع ولكن يحتاج الآن لتحسين ذلك"

