خليلوجيتش يؤكد عدم جاهزية لاعبيه أمام بلجيكا

قال وحيد خليلوجيتش مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم إن قلة خبرة لاعبي فريقه ونقص اللياقة البدنية كانا السبب في الهزيمة أمام بلجيكا 2-1 اليوم الثلاثاء في المجموعة الثامنة بكأس العالم.





وتقدمت الجزائر أولا عن طريق سفيان فغولي من ركلة جزاء في الدقيقة 25 لكنها استقبلت هدفين في آخر 20 دقيقة.





وكانت الجزائر ندا قويا في الشوط الأول وتقلصت فرص بلجيكا لكن مع مرور الوقت سيطرت الأخيرة على المباراة وتمكن مروان فيلايني من إحراز هدف التعادل قبل أن يضيف دريس ميرتنز هدف الفوز قبل عشر

دقائق من نهاية المباراة.





وقال المدرب البوسني للصحفيين "اعطيناهم الفرصة في الشوط الثاني. كان علينا الاحتفاظ بالكرة. كان علينا أن نكون حذرين. لم نعتقد أن بلجيكا ستسجل الهدف الثاني. من الناحية البدنية بلجيكا كانت أقوى بكثير."





وأشار خليلوجيتش إلى أن نقص اللياقة البدنية كان أحد الأسباب وراء الهزيمة بسبب تأخر انضمام اللاعبين إلى معسكر الإعداد.





وقال خليلوجيتش "كان هناك نقص في اللياقة في الشوط الثاني. بعض اللاعبين طلبوا استبدالهم."





وأضاف "في الشوط الثاني ظهر الفارق في الخبرة. بلجيكا أظهرت حيوية كبيرة وارتكبنا أخطاء بسيطة."





وتابع "لدي عدد من اللاعبين صغار السن والبعض ليس لديه خبرة والبعض لا يستطيع اللعب 90 دقيقة. كل لاعب جزائري عليه تحسين لياقته البدنية بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة. بلجيكا كانت في

حالة أفضل منا."





واستطرد "لكن بالرغم من كل ذلك كان يمكننا الفوز. فريقي قدم كل ما يستطيع تقديمه في الوقت الحالي."





وتلعب الجزائر مع روسيا وكوريا الجنوبية في المباراتين القادمتين.