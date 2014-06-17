روني منتقداً "الإعلام" : أريد المشاركة.. ولن تمنعوني

انتقد وين روني مهاجم منتخب انجلترا لكرة القدم بعض وسائل الإعلام التي شككت في مستواه ورجحت تدربه مع الاحتياطي في معسكر المنتخب في كأس العالم بالبرازيل.





ووجهت انتقادات لمهاجم مانشستر يونايتد بعد أداء ضعيف في مباراة ايطاليا والتي خسرتها انجلترا 2-1 في المجموعة الرابعة يوم السبت الماضي ونشرت صحيفة ديلي ميرور تقريرا يقول "روني يكافح من أجل انقاذ مشاركته في كأس العالم."





ولعب روني في الناحية اليسرى في مباراة ايطاليا وهو اللاعب الوحيد غير حارس المرمى ممن شاركوا في المباراة الذي خاض حصة تدريبية كاملة أمس الاثنين في حين خاض تسعة لاعبين آخرين تدريبيا خفيفا.





وقال روني على حسابه على موقع فيسبوك "في بعض الأحيان اتعجب مما تفعله وسائل الاعلام."





وأضاف "قلت منذ البداية إنني سأفعل كل شيء للتأكد من جاهزيتي لمباريات كأس العالم وجزء من هذا أنني تدربت لمدة أسبوع قبل الانضمام إلى التشكيلة."





وتابع "وهذا بالضبط مع فعلته أمس. حصة تدريبية أخرى لأنني أردت ذلك."





ومقارنة بمستواه الكبير مع مانشستر لم يكن مستوى روني مع المنتخب مماثلا خاصة في البطولات الكبرى حيث عانى من أجل تقديم اداء جيد بعد الأداء الرائع الذي قدمه في بطولة اوروبا 2004.





وخسر روني مكانه كمهاجم وحيد لصالح دانييل ستوريدج لاعب ليفربول.





وكان روني قد صنع هدف انجلترا الوحيد في مرمى ايطاليا الذي احرزه ستوريدج.





وقال جاري نيفيل مساعد مدرب انجلترا وزميل روني السابق في مانشستر إن التركيز الحالي على روني هو جزء من الهاجس الانجليزي لاستهداف اللاعبين الكبار.





وقال نيفيل لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي "بلادنا تحب ذلك. صنع الدراما حول لاعب واحد."





وأضاف "هذه المرة هو روني لكن هذا يأتي لكونك لاعبا مهما في أمة كبيرة. دائما كان هناك هذا الهاجس حول لاعب واحد."





وتابع "كان (بول) جاسكوين في الفترة من 1996 وحتى 1998. وديفيد بيكام من 2000 وحتى 2006. واعتبارا من 2006 كان روني وبيكام والآن في 2014 هو روني."





واستطرد "للاسف - أو لعدم الاسف لأنه لاعب كبير - هذه المرة هو وين روني. لا يمكنك اشراكه في تدريب خفيف هذه هي شخصيته. هو يريد اللعب في كل ثانية في كل يوم. لديه الحماس لكرة القدم وهذا شيء رائع وهو هكذا منذ أن لعبت أمامه عندما كان يلعب في ايفرتون."





ودافع نيفيل عن أداء انجلترا أمام ايطاليا وقال إن النتيجة طغت على الأداء.





وأضاف "شاهدت في هذه المباراة بعض اللمحات لأفضل أداء لانجلترا في عشرة أو 15 عاما في كأس العالم أو البطولات الاوروبية."





وتابع "بعد خروجنا من الملعب لم نكن نفكر سوى في أن الفريق لعب مباراة جيدة لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء."





وتلعب انجلترا مع اوروجواي في مباراتها الثانية في المجموعة يوم الخميس القادم في ساو باولو.