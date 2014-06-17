فابريغاس: ميسي لم يطلب بقائي في برشلونة

كشف سيسك فابريغاس، لاعب وسط المنتخب الإسباني، عن كواليس اللحظات الأخيرة له داخل نادي برشلونة، قبل الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي الأسبوع الماضي، مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وقال فابريغاس في مقابلة مع إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية: "مسؤولو برشلونة كانوا يريدون بقائي مع الفريق، ونقل رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، رغبته في عدم رحيلي إلى تشيلسي، ونفس الحال بالنسبة للمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا، إلا أنني تمسكت بالانتقال إلى تشيلسي".

وأضاف اللاعب الدولي أن الحوار الذي دار بينه وبين زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلاً: "ليس صحيحا أن إدارة برشلونة لجأت لميسي لثنيي عن الرحيل، وميسي نفسه لم يطلب مني البقاء، وكان كعادته، وتمنى لي السعادة في المكان الذي أختاره".

فابريغاس سجل 42 هدفا لبرشلونة في ثلاثة مواسم، ورد اللاعب: "أرقامي ليست سيئة، ولكن المشكلة أن الأهداف التي سجلتها أو مررتها لزملائي لم تكن في مباريات كبيرة، وبشكل عام، لقد كانت تجربتي مع برشلونة رائعة للغاية، وفزت بستة ألقاب مع الفريق".

وأتم لاعب أرسنال الأسبق الحديث عن تجربته الجديدة مع تشيلسي: "لست غريبا على لندن، فقد عشت هناك ثمانية أعوام، لدي أصدقاء وعلاقات عائلية في إنجلترا، كما أنه يبعدني ساعة ونصف فقط عن برشلونة، وأثق أنني سأكون سعيدا على المستوى الشخصي والاحترافي مع تشليسي الذي يضم تشكيلة مميزة من اللاعبين الشباب".