فغولي يحرز أول هدف جزائري بالمونديال منذ 28 عاماً

سجل سفيان فغولي، لاعب وسط الجزائر، أول هدف لمنتخب بلاده منذ نهائيات مونديال مكسيكو 1986، عندما انبرى بنجاح لركلة جزاء احتسبت لمصلحة فريقه في مرمى بلجيكا ليمنحها التقدم، اليوم الثلاثاء، في بيلو هوريزوني.

وجاء هدف فغولي في الدقيقة 25، أي بعد مرور 506 دقائق على آخر هدف جزائري في النهائيات، وتحديدا بمونديال 1986، وذلك عندما سجل جمال زيدان هدفاً في الدقيقة 59 من ركلة حرة مباشرة على منتخب أيرلندا الشمالية فيما انتهت المباراة 1-1.

وعادت الجزائر إلى الواجهة بعد غياب 24 سنة، حيث شاركت في النسخة الأخيرة في جنوب إفريقيا عام 2010، وأوقعتها القرعة بمجموعة ضمت انجلترا وسلوفينيا والولايات المتحدة، لكنها لم تنجح في تسجيل أي هدف، فخسر أمام المنتخبين الأميركي والسلوفيني بنتيجة واحدة صفر-1، وانتزعت التعادل السلبي من انجلترا.

يذكر أن الجزائر شاركت بمونديال 1982، و1986، وفي 2010 حيث كانت النتائج السلبية، والآن تشارك في كأس العالم 2014 داخل مجموعة تضم بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية.