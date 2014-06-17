فيدال: "الانتحار" طريقنا نحو اللقب





قال أرتورو فيدال لاعب وسط تشيلي إن طريقة اللعب الهجومية لفريقه ربما ربما تبدو متهورة للبعض لكن الفريق نفسه يملك طموحا حقيقيا بعد بداية رائعة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.





وأضاف فيدال الذي يعرفه الجمهور التشيلي بلقب الملك آرثر متحدثا للصحفيين "كثير من الناس يقولون إن طريقة اللعب الهجومية تجعلنا أقرب لفريق انتحاري.. نعم هذا صحيح.. لكننا أيضا حضرنا بهدف أن نسعى لأن نصبح أبطالا للعالم."





وتغلبت تشيلي 3-1 على استراليا في مباراتهما الأولى بالمجموعة الثانية لكنها ستواجه منافسين أكثر قوة وستبدأ ببطلة العالم غداً الأربعاء. وستتطلع اسبانيا لتعويض هزيمتها الساحقة 5-1 أمام هولندا في الجولة الأولى.





وقال فيدال "إنها مباراة صعبة للغاية أمام منافس أعتبره أفضل فريق في العالم. نعرف بعضنا البعض جيدا."





وتابع "لم يتوقع أحد فوز هولندا على اسبانيا 5-1. لا تزال اسبانيا تملك القدرات المطلوبة للتتويج باللقب مرة أخرى."

