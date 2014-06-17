في مباراة مملة .. تعادل ايران ونيجيريا سلبياً

شهدت المباراة الثالثة عشرة من مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم التعادل الاول فيها وكان بين نيجيريا بطلة افريقيا وايران صفر-صفر اليوم الاثنين في كوريتيبا على ملعب "ارينا دي بايكسادا" ضمن الجولة الاولى من الدور الاول لمونديال البرازيل 2014 لكرة القدم.



وكانت الارجنتين فازت على البوسنة والهرسك 2-1 امس الاحد في المجموعة عينها، فتصدرت المجموعة بفارق نقطتين عن نيجيريا وايران.



واللافت ان التعادل كان سلبيا والاداء من بين الاضعف في المباريات الـ12 الاخيرة التي شهدت تسجيل معدل لا بأس به من الاهداف مقارنة مع النسخ الماضية.



وكانت ايران قد انهت اكبر عدد من المباريات في التصفيات من دون ان تهتز شباكها ونيجيريا كانت الاضعف تسجيلا بين المتأهلين.



وتخوض ايران مونديالها الرابع ولم تتذوق بعد طعم الادوار الاقصائية، مقابل خمس مشاركات لنيجيريا بلغت فيها الدور الثاني مرتين في 1994 و1998.



ودخلت ايران النهائيات وهي تبحث عن "الانجاز المستحيل"، اي محاولة تجاوز دور المجموعات للمرة الاولى في تاريخها. غابت ايران عن نهائيات جنوب افريقيا 2010 وحصلت على نقطة واحدة من مشاركتها الاخيرة في المانيا 2006 ولم تحقق سوى فوز واحد في اربع مشاركات (الاولى كانت عام 1978) وكانت في فرنسا 1998 على حساب "عدوتها" الولايات المتحدة (2-1).



من جهتها، بحثت نيجيريا عن تجنب سيناريو مغامرتيها الاخيرتين في كأس العالم فقد فرض الاتحاد المحلي على لاعبيه قواعد تصرف بهدف تجنب ما اختبره "النسور الممتازة" في حملاتهم السابقة حيث دخلوا في مشاكل متعلقة بالمكافآت وبالتشكيلات.



ودخلت نيجيريا تحت اشراف المدرب ستيفن كيشي النهائيات للمرة الثانية كبطلة لافريقيا، والاولى كانت عام 1994 في مشاركتها المونديالية الاولى حين بلغت الدور الثاني عن مجموعة ضمت الارجنتين ايضا اضافة الى اليونان وبلغاريا، لكن مشوارها انتهى على يد ايطاليا بخسارتها 1-2 بعد التمديد بسبب هدفين لروبرتو باجيو.



وحصلت نيجيريا على فرصة مبكرة للتسجيل لاوغيني اونازي انقذها الدفاع في اللحظة الاخيرة بعد عرضية من رامون ازيز (8).



وسيطرت نيجيريا على الكرة بفضل لاعب وسط تشلسي الانكليزي جون اوبي ميكيل وسرعة المهاجم فيكتور موزيس.



وتعرض مدافع نيجيريا غودفري اوبوابونا لاصابة قاسية في قدمه اليمنى اثر هبوطه على الارض بمفرده بعد محاولة تنفيذ كرة رأسية، فدخل بدلا منه المخضرم جوزف يوبو لاعب نوريتش الانكليزي الذي خاض موندياله الثالث ومباراته الدولية الثامنة والتسعين، فانضم الى الحارس الحالي فنسنت انياما ونوانكوو كانو واغوستين اوكوتشا بخوض 3 نهائيات (2).



وحاول احمد موسى خداع الحارس علي رضا حقيقي من ضربة حرة بعيدة لكن الاخير ابعدها في اللحظة الاخيرة (31).



وكانت اولى فرص ايران بالغة الخطورة عندما لعب رضا غوشان نجاد رأسية اثر ضربة حرة من لاعب فولهام الانكليزي اشكان ديجاغاه انقذها حارس ليل الفرنسي فنسنت انياما ببراعة (34).



وتحسن اداء ايران، بطلة اسيا 1968 و1972 و1976، في نهاية الشوط الاول بفعل تمريرات لاعب الوسط جواد نيكونام (34 عاما)، الذي خاض مباراته الدولية الـ140 (بفارق 9 مباريات عن علي دائي)، وتحركات ديجاغاه وغوشان نجاد وبجمان منتظري، فبقي التعادل مسيطرا للمرة الثانية في الشوط الاول من هذا المونديال بعد مباراة المكسيك والكاميرون (1-صفر)، مع نسبة استحواذ على الكرة بلغت 63% في مصلحة ابطال افريقيا.



وفي الشوط الثاني، انتظرت نيجيريا حتى الدقيقة 70 كي تحصل على فرصتها الاولى عبر البديل شولا اميروبي من كرة رأسية بالغة الخطورة مرت بمحاذاة القائم الايسر لمرمى ايران.



وافلت لاعبو البرتغالي كارلوس كيروش من هدف قاتل عندما تطاول اميوبي لكرة عرضية لعبها برأسه وابعدها الدفاع من مسافة قريبة (90) لتنتهي المباراة الاولى في المونديال الحالي بالتعادل.



ومن بين كل المنتخبات الـ32 المشاركة عززت نيجيريا اطول سلسلة من المباريات من دون فوز في 9 مباريات متتالية، ويعود انتصارها الاخير الى عام 1998 عندما فازت على بلغاريا 1-صفر.



وهذه اول مرة تتعادل نيجيريا في مباراتها الافتتاحية، بعدما فازت في 1994 و1998 وخسرت في 2002 و2010، اما ايران فحققت نقطتها الاولى في المباريات الافتتاحية بعد 3 خسارات.



وتلعب نيجيريا في الجولة المقبلة مع البوسنة والهرسك في 21 الحالي في كويابا وايران مع الارجنتين في بيلو هوريزونتي في اليوم عينه.

