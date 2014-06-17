كابيلو يمنع لاعبي روسيا من استخدام تويتر

منع الإيطالي فابيو كابيلو، مدرب المنتخب الروسي، لاعبي الفريق من استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء مونديال البرازيل الذي يستمر شهراً من الآن، فيما يخوض الدب الروسي مباراة هامة، فجر الأربعاء، أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وقال كابيلو المعروف بصرامته: "قررت أن أفضل شيئا هو منعهم من استخدام موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أثناء كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في البرازيل". وأضاف المدرب الإيطالي المشهور بصرامته "من أجل منع مثل هذه الأضرار سأطالب اللاعبين بالامتناع عن الأمر لمدة شهر".

وقال كابيلو البالغ 68 عاماً: "يمكنني أن أقول لكم إن التغريدات قد تسبب ضررا في بعض الأحيان إذا لم تتم كتابتها بطريقة بارعة". وأضاف: "لا أتوقع هدايا مطلقا من أي شخص أو من أي مكان".