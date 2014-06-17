كلينسمان يخشى رونالدو.. "الغاضب"

يعم شعور بالثقة المنتخب الامريكي لكرة القدم بعد الفوز الصعب على غانا لكن المدرب يورجن كلينسمان لا يزال حذرا من رد فعل برتغالي عنيف بعد هزيمتها الثقيلة أمام المانيا.





واظهر الفوز في الانفاس الاخيرة على غانا قدرة الولايات المتحدة على الصمود في المباريات الكبيرة وسيحتاج الفريق للتحلي بهذه الروح مرة اخرى في لقاء البرتغال الذي يضم في صفوفه كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم.





ومن شأن الفوز على البرتغال ضمن منافسات المجموعة السابعة بمدينة ماناوس ان يصعد بالامريكيين لدور الستة عشر للمرة الرابعة في آخر سبع مشاركات بالنهائيات.





الا ان الالماني يورجن كلينسمان مدرب المنتخب الامريكي حذر من ان الهزيمة الثقيلة للبرتغاليين امام المانيا 4-صفر قد يدفعهم لبذل اقصى طاقتهم للتعويض وان على فريقه أن يتكيف مع كثرة الإصابات بين اللاعبين الكبار ومنهم المهاجم جوزي التيدور.





وقال كلينسمان للصحفيين "الآن سيأتون الى ماناوس وهم يشتاطون غضبا ولا اتوقع ما يمكن ان يفعله رونالدو عندما يشعر بالغضب. ينبغي علينا ان نظهر للبرتغال مدى تفوقنا."





واجتمع سوء إنهاء الهجمات مع الدفاع السيء وعدم الانضباط لتسهم جميعها في البداية التعيسة للبرتغاليين.





وكان خمسة من تشكيلة البرتغال الاساسية امام المانيا فوق الثلاثين عاما منهم ثلاثة من رباعي خط الدفاع لذا يتوقع ان يهدف الفريق الامريكي الاصغر سنا في الضغط على البرتغاليين وسط الجو الحار الرطب.





ويغيب عن البرتغال ايضا مدافعها بيبي الذي طرد في مباراة المانيا لاعتدائه على توماس مولر.





وستكون المباراة الثانية بين الفريقين في نهائيات كأس العالم ويسعى الامريكيون لتكرار نتيجة مباراة نهائيات 2002 حين هزموا البرتغاليين 3-2 في دور المجموعات.





ورغم ان ظهور الامريكيين بمستو قوي لم يعد مفاجأة الا ان الفريق سيخسر جهود مهاجمه التيدور الذي اصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة غانا ويتوقع غيابه عن باقي مباريات البطولة.





وقال كلينسمان "لم يكن من السهم قبول خروج جوزي مصابا. انه مهم جدا جدا بالنسبة لنا."





ويشعر كلينسمان بالقلق ايضا ازاء خط الدفاع بعد عجز مات بيسلر عن المشاركة في الشوط الثاني بسبب اصابة في الفخذ. وأبلى البديل جون بروكس بلاء حسنا في قلب الدفاع وختم أولى مشاركاته في نهائيات كاس العالم بضربة رأس حسمت اللقاء لصالح فريقه.





ومن الامور الملحة ايضا امام المدرب الامريكي صحة كلينت ديمسي الذي اصيب بكسر في الانف بعد وقت قصير من تسجيله خامس اسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس العالم.





وقال ديمسي انه يعاني من مشاكل في التنفس لكن كلينسمان يتوقع ان يتعافى سريعا.





وقال كلينسمان "علينا ان نعتاد على التعامل مع الاصابات وستحدث كثيرا في هذه البطولة وعلى اللاعبين ان يستعدوا."