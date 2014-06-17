مارادونا: ألمانيا فريق مدمّر

أعرب الأسطورة الأرجنتينية، دييغو مارادونا، عن إعجابه الشديد بالمستوى الفني الرائع الذي قدمه المنتخب الألماني في مباراته الأولى في بطولة كأس العالم 2014 أمام البرتغال، أمس الاثنين، والفوز بأربعة أهداف نظيفة.

وقال مارادونا في برنامجه الشهير على شبكة "تيلي سور" التلفزيونية: "اليوم شاهدنا ألمانيا المدمرة . ألمانيا التي بلغت حد الكمال". وأضاف مارادونا الذي ساهم مع منتخب بلاده في هزيمة المنتخب الألماني في نهائي مونديال 1986 في المكسيك، إلا أنه فشل في تكرار تلك التجربة مرة أخرى بعد أربع سنوات عندما خسر أمام نفس الفريق ولكن هذه المرة في مونديال إيطاليا 1990: "ألمانيا تثير الرعب بسبب اللياقة البدنية الفائقة التي تتمتع بها".

وأشاد مارادونا بمنتخب "الماكينات" بقيادة المدير الفني الألماني، يواخيم لوف، الذي يعتبره الكثير من المراقبين المنتخب الأوفر حظا للفوز بمونديال البرازيل: "إنهم يتمتعون بذكاء شديد عند الركض بالكرة. لقد لعبت ألمانيا اليوم بدون أخطاء".

وقاد مارادونا، أشهر اللاعبين الذين ارتدوا القميص رقم 10، منتخب بلاده كمدرب في مونديال جنوب إفريقيا 2010 عندما سقط أمام الألمان في دور الثمانية من نفس البطولة بأربعة أهداف نظيفة.

وأوضح مارادونا قائلا: "البرتغال بدت ضئيلة الحجم أمام ألمانيا الكبيرة". وأشاد مارادونا أيضا بالنجم الألماني توماس مولر صاحب الثلاثية "هاتريك" في مباراة أمس، والذي بلغ عدد الأهداف التي سجلها في بطولات كأس العالم ثمانية أهداف.

وتصدرت ألمانيا ترتيب فرق المجموعة السابعة بعد سحق المنتخب البرتغالي، تليها الولايات المتحدة الأميركية التي تمكنت من التغلب على المنتخب الغاني 2/1 في ثاني مباريات هذه المجموعة. ويواجه المنتخب الألماني نظيره الغاني يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدور الأول لمونديال البرازيل 2014.