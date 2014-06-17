ميسي يمنح هولندا والمانيا أفضلية المونديال

رأى نجم برشلونة الاسباني والارجنتين ليونيل ميسي ان المنتخبين الالماني والهولندي كانا الافضل حتى الان في نهائيات مونديال البرازيل 2014.



وتغلب المنتخب الالماني على نظيره البرتغالي 4-صفر اليوم الاثنين، فيما ثأرت هولندا من اسبانيا حاملة اللقب باكتساحها 5-1 يوم الجمعة.



وقال ميسي الذي قاد بلاده للفوز بمباراتها الاولى امس الاحد ضد البوسنة (2-1) بتسجيله الهدف الثاني: "في المباريات الاولى التي شاهدناها، كانت هولندا والمانيا الافضل. لكن هناك منتخبات لم تظهر حتى الان كل امكانياتها وسيتطور اداؤها مع الوقت".



ولم يحدد ميسي اذا كان يتحدث بشكل خاص عن منتخب بلاده الذي عانى للفوز على البوسنة، واكتفى بالقول: "ليس من السهل خوض المباراة الاولى... هاتان المباراتان (ضد ايران ونيجيريا المتواجدتين في مجموعة الارجنتين) ستساعدانا على الاقتراب مما نريده، التأهل والدخول الى الدور ثمن النهائي بشكل جيد".

