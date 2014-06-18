الاورغواي تفقد قائدها قبل مواجهة انجلترا

سيغيب قائد منتخب الاوروغواي دييغو لوغانو عن مباراة بلاده مع انكلترا غدا الخميس في الجولة الثانية من الدور الاول لمونديال البرازيل 2014 لكرة القدم، لاصابة في ساقه بحسب ما اعلن اتحاد اللعبة.



وشارك لوغانو اساسيا في خسارة بلاده امام كوستاريكا 1-3 في الجولة الاولى، لكنه يعاني من اصابة في كاحله الايسر.



ويعاني مدافع وست بروميتش الانكليزي البالغ 33 عاما من اصابة في كاحله، لكن الاتحاد المحلي ذكر ان لوغانو لم يتعرض لضربة ولم تكشف الصورة الشعاعية عن اي ضرر لذا لن يحتاج الى جراحة.



وتسبب لوغانو بركلة جزاء الاوروغواي التي ترجمها ادينسون كافاني هدفا افتتاحيا.



والى غياب لوغانو، ستفتقد الاوروغواي لاعب الوسط ماكسي بيريرا الموقوف بعد طرده من المباراة الاولى.



ويتوقع ان يزج المدرب اوسكار واشنطن تاباريز بدييغو غودين واليافع خوسيه خيمينيز في الدفاع بالاضافة الى مارتن كاسيريس على الجهة اليمنى والفارو بيريرا على اليسرى.



ويعود لويس سواريز الى خط الهجوم ليشكل ثنائيا الى جانب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كافاني.



