المكسيك تتعملق أمام البرازيل وتجبرها على "السلبية"

تصدى الحارس المكسيكي جويرمو اوتشوا لثلاث فرص محققة ليقود المكسيك لتعادل سلبي

مع البرازيل في المجموعة الأولى لكأس العالم لكرة القدم المقامة في البرازيل.





وأبعد اوتشوا الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 26 بعد ضربة رأسية من نيمار.





وفي الدقيقة 69 استلم نيمار الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يسار الحارس المكسيكي الذي تصدى للكرة بصعوبة.





وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة لعب نيمار كرة عرضية ارتقى لها تياجو سيلفا ولعبها برأسه من مدى قريب لكن اوتشوا أبعد الكرة إلى ضربة ركنية.







وأشرك لويز فيليبي سكولاري لاعب الوسط راميريس بدلا من هالك وهو التغيير الوحيد على التشكيلة التي فازت على كرواتيا 3-1 في افتتاح البطولة.





بينما اعتمد ميجيل هيريرا مدرب المكسيك على نفس التشكيلة التي فازت على الكاميرون 1-صفر بقيادة المهاجمين جيوفاني دوس سانتوس واوريبي بيرالتا - صاحب هدف الفوز - في الهجوم.

وارتفع رصيد الفريقين إلى أربع نقاط لكن البرازيل ما زالت في الصدارة بفارق الأهداف.





وتلعب كرواتيا مع الكاميرون غدا الأربعاء في المجموعة ذاتها.