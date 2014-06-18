بيليه تابع لقاء بلاده عبر الراديو

اعتبر الاسطورة البرازيلية بيليه بان منتخب بلاده لم يقدم مباراة سيئة ضد المكسيك التي انتهت بتعادلهما سلبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لمونديال 2014 اليوم الثلاثاء.



وقال بيليه في تصريح لشبكة غلوبو "الفريق لم يلعب بطريقة سيئة لكنه بكل بساطة لم يفز. لا توجد مباراة سهلة ونحن نعرف ذلك جيدا. سنبلغ المباراة النهائية اذا شاء الله" مناشدا مواطنيه ان "يبقوا ايجابيين". واضاف الاسطورة الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات "لقد عانينا كثيرا خلال المباراة، استمعت الى الشوط الاول وانا داخل السيارة نظرا لزحمة السير. كانت هناك لحظات ازعج فيها المنتخب المكسيك نظيره البرازيلي".



وختم "انها المرة الثانية في حياتي التي استمع فيها الى تعليق مباراة في كأس العالم للبرازيل على الراديو".