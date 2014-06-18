في يوم التعادلات: روسيا وكوريا تقتسمان نقاط المباراة

أحرز البديل الكسندر كيرجاكوف هدفا بعد مشاركته بقليل لينقذ روسيا من الخسارة ويقودها للتعادل 1-1 مع كوريا الجنوبية في ختام منافسات الجولة الأولى بكأس العالم اليوم الأربعاء.





وبعد انتهاء الشوط الأول الممل بالتعادل بلا أهداف توغل البديل الكوري لي كيون هو وسدد كرة أخفق الحارس الروسي ايجور اكينفييف في التعامل معها بعدما سقطت من يده ودخلت المرمى في الدقيقة 68.





لكن التقدم لم يستمر طويلا بعدما استفاد كيرجاكوف من ارتباك في منطقة جزاء كوريا ومتابعة تسديدة زميله آلان جاجويف وأدرك التعادل لفريق المدرب فابيو كابيو في الدقيقة 74.





وأنقذ هذا الهدف الحارس اكينفييف من تحمل مسؤولية خسارة روسيا.





وأصبح رصيد كل منتخب نقطة واحدة في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة التي تتصدرها بلجيكا برصيد ثلاث نقاط. وتتذيل الجزائر المجموعة بعدما أهدرت تقدمها وخسرت 2-1 أمام بلجيكا في وقت سابق.

