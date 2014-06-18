لاعب إكوادوري يغلق حسابه في تويتر بعد سيل من الشتائم

أغلق مايكل أرويو، لاعب خط وسط المنتخب الإكوادوري لكرة القدم، حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الثلاثاء، بعدما تلقى لوماً شديداً من الجماهير التي كالت له السباب على حسابه عقب خسارة منتخب بلاده 1/ 2 أمام نظيره السويسري في الوقت القاتل، الاثنين، بنهائيات كأس العالم المقامة حاليا بالبرازيل.

وكتب أرويو (27 عاما) لاعب فريق أتلانتا المكسيكي :"توقفوا عن الكتابة، لأنني على وشك إغلاقه، سيتعين عليكم الاحتفاظ برسائلكم".

وكان أرويو الذي شارك كبديل في لقاء سويسرا، قد أهدر فرصة مؤكدة لمنتخب بلاده في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن ترتد الكرة بهجمة مرتدة للمنتخب السويسري الذي أحرز هدف الفوز القاتل، ليتأزم موقف منتخب الإكوادور في بقية مشواره في المونديال.

وتبدو مهمة الإكوادور صعبة للغاية في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يتحتم عليه الفوز على منتخبي هندوراس وفرنسا، حتى يكرر الإنجاز الذي حققه بمونديال 2006.