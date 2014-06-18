مارادونا: الفيفا طردني من ماراكانا بـ"نية سيئة"

قال الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، اليوم، إن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، منعوه من دخول ملعب ماراكانا، الذي احتضن مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك ضمن مباريات الجولة الأولى.

وأورد الرجل الحائز على كأس العالم 1986 في تصريحه لقناة تلفزيونية أرجنتينية:" لقد منعوني من دخول الماراكانا ومؤازرة بلادي، حاولت بشتى الطرق وإقناعهم بأحقيتي، لكنهم رفضوا كل محاولاتي، لأعود إلى الفندق وأتابع شوط المباراة الثاني".

وربط دييغو رفض مسؤولي الفيفا لدخوله بانتقاداته الدائمة لسلطة كرة القدم الأعلى بالعالم. ويقول: "لو كان منعي من الدخول بشكل طبيعي لرضيت بالأمر الواقع، لكنهم منعوني بنية سيئة، وفي هذه الحالة ليس لدي خيار سوى العودة إلى الفندق، لأن النقاش معهم ليس مفيداً".

وكان مارادونا قد وجه انتقادات للاتحاد الدولي، واضفاً إياه بـ"القبيح"، قبل أيام من بداية البطولة، مشيراً إلى أن الفيفا يتحكم بكرة القدم حول العالم، والحكومات لا تستطيع إيقافه، إلى درجة أنه يختار نوع المشروب الغازي الذي يشربه الناس بالبطولة، وأين يباع.