ماندزوكيتش.. سلاح كرواتيا الفتّاك

تعول كرواتيا على سلاحها الهجومي الفتاك مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، ماريو ماندزوكيتش، لقيادتها إلى الفوز على الكاميرون اليوم.

وتستعيد كرواتيا مع ماندزوكيتش عنصرا أساسيا في تشكيلتها وقوة ضاربة في الخط الأمامي، بعدما غاب عن المباراة الأولى أمام البرازيل بسبب الإيقاف لطرده في الدقيقة 38 من إياب الملحق الأوروبي أمام أيسلندا، علما بأنه افتتح التسجيل في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 2/صفر، وحجز بطاقته إلى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه (صفر/صفر ذهابا).

وكلف ماندزوكيش بلاده غاليا بغيابه عن المباراة الأولى أمام البرازيل، لأنها كانت بحاجة ماسة إلى خدماته بالنظر إلى الأداء القوي الذي قدمته أمام أصحاب الأرض وحاجتها إلى قناص داخل المنطقة لاستغلال الفرص التي سنحت أمام مرمى الحارس جوليو سيزار.

وتحسر ماندزوكيتش كثيرا على الغياب، بيد أنه أبدى تصميمه الكبير على التعويض في المباراتين المتبقيتين أمام الكاميرون والمكسيك.

وقال ماندزوكيتش "منذ طردي في إياب الملحق وأنا أتحسر عن الغياب عن المباراة الأولى، ازدادت حسرتي بعدما عرفت أننا سنواجه البرازيل. كنت أتمنى اللعب في هذه المباراة، لكن الإيقاف كان حاسما". وأضاف "عموما، نسينا المباراة الافتتاحية، والتركيز الآن منصب على مباراة اليوم التي إذا قدمنا الأداء نفسه أمام البرازيل فسنكسبها لا محالة".

يذكر أن تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى خلافات بين ماندزوكيتش وجوارديولا الذي لم يشركه في نهائي كأس ألمانيا مايو الماضي.

وكانت مباراته الدولية الأولى 17 نوفمبر 2007 أمام مقدونيا صفر/2، سجل هدفه الأول أمام إنجلترا 1/4 في 10 سبتمبر 2008.