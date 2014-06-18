ميلان يجدد عقد الغاني مونتاري عاماً إضافياً

مدد لاعب الوسط الغاني الدولي سولي مونتاري تعاقده مع ميلان، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لعام إضافي ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى عام 2016. وقال ميلان في بيان، اليوم الأربعاء، "يعلن نادي ميلان أن سولي مونتاري مدد عقده معه حتى 30 يونيو 2016".

وكان مونتاري ارتبط بعقد دائم مع ميلان قبل انطلاق الموسم الماضي في أعقاب انتقاله إلى النادي على سبيل الإعارة قادما من جاره انترناسيونالي في يناير 2012.

وشارك مونتاري (29 عاما) أساسيا في مباراة منتخب غانا الأولى في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل يوم الاثنين الماضي، والتي انتهت بفوز المنتخب الأميركي على الفريق الإفريقي 2-1 ضمن المجموعة السابعة.