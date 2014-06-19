كيروش يترك منصبه بسبب الحكومة الإيرانية

قال البرتغالي كارلوس كيروش، الخميس، إنه سيترك تدريب ايران بعد كأس العالم لكرة القدم في البرازيل بسبب قلة الدعم المالي من حكومة البلاد.

وأكد المدرب المولود في موزمبيق انتهاء المفاوضات مع الاتحاد الايراني وأنه لن يقود الفريق في كأس آسيا التي تستضيفها استراليا مطلع العام القادم.

وقال كيروش المدرب السابق لريال مدريد الاسباني في مقابلة مع صحيفة بابليكو البرتغالية "نعم علاقتي ستنتهي هنا في كأس العالم". وأضاف "لم يكن هناك مساندة من الحكومة. انتهت أي رغبة حقيقية بسبب الموقف المالي. توقفت المفاوضات وقررت بالفعل عدم البقاء".

وألقى كيروش باللوم على الحصار الاقتصادي طوال مشواره مع المنتخب الايراني وهو ما تسبب في صعوبات للفريق أثناء الاعداد لكأس العالم.

وخاضت ايران مباراة ودية واحدة على أرضها منذ التأهل لكأس العالم عندما تغلبت 2-1 على غينيا وديا في طهران خلال مارس الماضي.

ورغم المشاكل التي عانى منها الفريق قبل البطولة تعادلت ايران بدون أهداف مع نيجيريا في بداية مشوارها ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم يوم الاثنين الماضي. وستواجه ايران تحديا صعبا عندما تلعب مع الارجنتين بعد غد السبت قبل ان تنهي الدور الأول أمام البوسنة.

وأكد كيروش انه لا ينوي اعتزال التدريب ووضع هدفا بان يصبح أول مدرب يقود أربعة منتخبات للتأهل الى كأس العالم بعدما قاد جنوب افريقيا لنهائيات 2002 والبرتغال لبطولة 2010. وعند سؤاله بشأن اعتزاله التدريب قال كيروش "لا أزال أشعر بحالة جيدة".

وأضاف "ربما خياري القادم سينصب على ان أصبح أول مدرب يقود أربعة منتخبات مختلفة للتأهل الى كأس العالم". وتابع "تلقيت عرضا للبقاء في البرازيل وفي انجلترا لكن بسبب ظروف حياتي الخاصة فانه من الصعب بالنسبة لي العمل مع أحد الأندية".