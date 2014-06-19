برانديلي يعترف: أخشى من بالوتيلي

قال تشيزاري برانديلي مدرب منتخب ايطاليا لكرة القدم اليوم الخميس إن المهاجم ماريو بالوتيلي يستطيع أن يصعد بايطاليا " إلى القمر" لكن إذا لم يركز على مهمته سيعود بها إلى الأرض سريعا.





وقال برانديلي في مؤتمر صحفي شهد جلوس بالوتيلي بجواره "خلال الأعوام الأربعة الماضية كان هو سلاحنا الوحيد في بعض الأوقات. اللاعب الذي يمكن أن يرسلنا إلى القمر ثم بعد شهرين يكون لاعبا مختلفا."





وأضاف "المهم هو تركيزه. إذا استطاع تقديم ذلك لمدة 90 دقيقة فهذا شيء جيد وإذا لم يتمكن من هذا سيكون لدينا لاعب اخر بدلا منه."





وتابع "يمكن أن يكون حاسما ومهما لكن مثل المباراة الماضية يجب أن يعطي 100 بالمئة من مستواه."





لكن في الوقت الذي كان يتحدث فيه برانديلي عن النقطة الأخيرة كان بالوتيلي هائما ويبحث عن شيئا ما.





وكان المهاجم الايطالي أشار في وقت سابق ان كأس العالم لا تؤثر على أعصابه وأنه يشعر بالهدوء.وقال بالوتيلي "استمتع بهذه اللحظة بذهن صاف. لا أشعر بأي ضغط."





وفي الوقت الذي لا يشعر فيه بالوتيلي بالتوتر قال برانديلي أنه لا يفضل اللعب في هذه الحرارة إذ ستقام مباراة كوستاريكا في الساعة

الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي غدا الجمعة.





واشتكى المدرب الايطالي من عدم حصول لاعبي فريقه على فترة راحة من أجل تناول السوائل خلال مباراة انجلترا والتي أقيمت في أجواء حارة ورطبة في ماناوس ومن المستبعد أن يتغير الوضع في ريسيفي.





ورد على سؤال عما إذا كان سيسمح الاتحاد الدولي (الفيفا) بتوقف المباراة من أجل تناول السوائل قال برانديلي "يبدو أن كل شيء سيستمر كما هو."





وأضاف "الطقس ليس طبيعيا. اليوم الحرارة كانت 29 درجة مئوية الساعة الواحدة و25 دقيقة ظهرا ونسبة الرطوبة كانت 57 بالمئة. بعد 20 دقيقة اختفت السحب واقتربت الحرارة من 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 70 بالمئة."





وتابع "أعتقد أن فرق امريكا الجنوبية لديها ميزة بسبب هذا الطقس."





وأشار برانديلي إلى أن الحارس المصاب جيانلويجي بوفون قد يعود إلى التشكيلة الأساسية للمباراة بعد غيابه عن المباراة الأولى بسبب الإصابة وانخ سيتخذ القرار النهائي غدا الجمعة.