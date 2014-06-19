بين خروج إنجلترا والأورجواي.. خسارة مباراة

إنجلترا كلها مشغولة بما ينبغي لمدرب المنتخب الوطني فعله مع وين روني أمام أوروجواي اليوم في مباراة المنتخبين بكأس العالم لكرة القدم، سواء إشراكه من البداية أو استبعاده أو تغيير مركزه.

وكانت تمريرة روني المتقنة هي التي مكنت زميله دانييل ستوريدج من تسجيل التعادل في مباراة ايطاليا في أولى مباراة الفريق بالنهائيات يوم السبت، لكن يبدو أنه لا يقدم أفضل ما لديه في الجانب الأيسر، كما أنه يعاني في بعض الأحيان من بعض المهام الدفاعية.

ورغم مطالبة البعض للمدرب روي هودجسون بوضع روني على مقاعد البدلاء، فإنه من المرجح أن يغير المدرب مركز اللاعب ويضعه في قلب الهجوم خلف ستوريدج ليدع للجناح رحيم سترلينج المجال لإرهاق الجانب الأيمن من دفاع أوروجواي.

وقد تمثل سرعة سترلينج وستوريدج وداني ويلبيك متاعب كبيرة لمنتخب أوروجواي الذي انهار أمام سرعة لاعبي كوستاريكا وخسر بشكل مفاجئ 3-1 في أول مباراة بالمجموعة الرابعة.

ورغم أن الخسارة أمام إيطاليا 2-1 يوم السبت هي أول هزيمة للإنجليز في مباراة افتتاحية بكأس العالم منذ 1986 إلا أن الفريق سيخوض اللقاء الثاني بثقة بعد عرضه القوي الذي امتاز بالسرعة.

ولمس هودجسون ما وصفه بأفضل "أداء" لإنجلترا منذ توليه المسؤولية قبل عامين، وقال إنه لا يرى حاجة لإحداث تغييرات لمواجهة منتخب أوروجواي بطل أميركا الجنوبية.

ومثل إنجلترا سيكون على أوروجواي ان تطوي صفحة الهزيمة في المباراة الأولى، لكنها تجد بعض الايجابيات من الاداء السيئ امام كوستاريكا في لقاء شهد طرد الظهير الايمن ماكسي بيريرا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال المدرب اوسكار تاباريز للصحفيين إن على فريقه الحذر من خط هجوم إنجلترا الذي اظهر "امكانات فنية كبيرة" أمام ايطاليا.

وقال تاباريز معلقا على هجوم الانجليز "يتسمون بسرعة اتخاذ القرار والسرعة البدنية وعلينا ان نوقفهم لانهم سيكررون هذا الاسلوب الهجومي امامنا".

ومن اهم العوامل الداعمة لعودة اورجواي للمنافسة هو جاهزية المهاجم لويس سواريز الذي غاب عن مباراة كوستاريكا ولا تزال مشاركته امام إنجلترا موضع شك.

ولمع سواريز في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم المنقضي وسجل 31 هدفا في 33 مباراة، لكنه خضع لجراحة في الركبة الشهر الماضي ولم يكن جاهزا بدرجة كافية للمشاركة في مباراة كوستاريكا.

ورغم الحذر الذي أبداه المدرب بشأن فرص مشاركة المهاجم البارز الا ان اللاعب لا يساوره شك في جاهزيته للمشاركة.

وقال سواريز لصحفيين من أوروجواي امس الاثنين "أنا جاهز بنسبة مئة بالمئة وإلا لما كنت هنا. اعرف ان المشاركة في المباراة الاولى كانت صعبة.. لقد قمت بكل شيء ينبغي علي القيام به".

وتابع "سأتدرب مع الفريق اليوم وأشعر بحالة طيبة ولا افقد ابدا البهجة والرغبة ولم اعتقد ابدا أني سأغيب عن كأس العالم".

وبينما تجنب كثير من اللاعبين وصف مباراة الخميس بالحاسمة إلا أن قائد أوروجواي دييجو لوجانو يدرك الأهمية الكبيرة للمباراة.

وقال لوجانو "انها مسألة حياة او موت الخميس. امامنا اثنين من افضل الفريق في العالم الآن (إنجلترا وايطاليا). انه تحد كبير".

ساحل العاج وكولومبيا

وفي المباراة الأخرى، تعد كولومبيا وساحل العاج من أكثر المنتخبات التي خيبت ظن الجماهير في البطولات السابقة لكأس العالم لكرة القدم، لكن هذه المرة يبدو الوضع مختلفا عندما يلتقي المنتخبان معا لأول مرة اليوم.

وتثير كولومبيا غضب جماهيرها منذ 1993 عندما فازت 5-صفر خارج أرضها على الأرجنتين في تصفيات كأس العالم ليعتبر البعض أن هذا بمثابة مولد الجيل الذهبي للفريق، لكنه في الواقع لم يأت بعد.

كما امتلكت ساحل العاج مجموعة من المواهب الرائعة لكنها اعتادت في كل مرة على الإخفاق في اللحظات الأخيرة على مدار آخر ثلاث سنوات.

لكن هذه المرة بدأ المنتخبان البطولة بالانتصار، وهو ما أعطى الأمل لمشجعيهما بإمكانية تغير الأمور.

وبدأت كولومبيا مشاركتها الخامسة في كأس العالم بالفوز 3-صفر على اليونان لتحقق أكبر انتصار لها على الإطلاق في المسابقة بعدما قدمت أحد أفضل العروض في البطولة الحالية.

لكن على مدار أكثر من 20 عاما ومنذ الفوز التاريخي لكولومبيا في استاد مونومونتال لم يتمكن الفريق - الذي يقوده حاليا المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان - من أن يكون على مستوى التوقعات.

وكانت كولومبيا ضمن المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 1994 في ظل أسلوب لعبها السلس واعتمادها على التمريرات السريعة.

لكن مشوار الفريق انتهى بشكل مؤسف بالخروج من الدور الأول وقتل المدافع اندريس اسكوبار بعد العودة للوطن بعدما أحرز هدفا بطريق الخطأ في مرماه.

وخرجت كولومبيا مجددا من الدور الأول في 1998 ثم أخفقت في التأهل للنهائيات في ثلاث بطولات متتالية بعدما أصبح الفريق يعتمد على الأسلوب الدفاعي بدلا من أسلوبه الهجومي المعروف. ورغم ذلك توجت كولومبيا بلقب كوبا امريكا على أرضها في 2001.

وبالنسبة لساحل العاج فإن فوزها 2-1 على اليابان أعطاها الأمل بإمكانية تأهلها أخيرا لدور الستة عشر لأول مرة.

وأخفق الجيل الحالي في ساحل العاج بقيادة ديدييه دروجبا (36 عاما) في اجتياز دور المجموعات في 2006 و2010 كما فشل الفريق بشكل محبط في الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية في أكثر من مناسبة.

وبلغت ساحل العاج نهائي كأس الأمم الافريقية في 2012 وخسرت بركلات الترجيح أمام زامبيا تماما كما حدث في نهائي 2006 أمام مصر بينما خرجت من البطولة القارية في 2013 من دور الثمانية أمام نيجيريا.

ويملك كل من الفريقين هجوما أقوى من دفاعه وهو ما يرجح تقديم مباراة مفتوحة بين المنتخبين.

وتملك كولومبيا العديد من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية بقيادة لاعب الوسط المبدع جيمس رودريجيز والجناح السريع خوان كوادرادو، ولذلك تمكن الفريق إلى حد كبير من تعويض غياب الهداف المصاب رادامل فالكاو.

ولعبت ساحل العاج معظم فترات الشوط الثاني من مباراتها أمام اليابان في الجولة الأولى بأربعة لاعبين في خط المقدمة لتتمكن من تحويل تأخرها بهدف إلى فوز 2-1.

وكان دروجبا ضمن اللاعبين البدلاء في المباراة الأولى لكن مشاركته في الشوط الثاني أعطت الحماس اللازم للاعبيه وربما يفضل المدرب صبري لاموشي الإبقاء على القائد خارج الملعب باعتباره ورقة رابحة.

اليابان واليونان:

وفي المباراة الثالثة، لم يعد أمام اليابان واليونان سوى تطوير مستواهما عندما يلتقي الفريقان معا ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم اليوم لمحاولة الإبقاء على فرصتهما في الاستمرار بالبطولة.

ومن المرجح أن يكون الفوز فقط هو طريق المنتخب الذي يرغب في البقاء لفترة أطول في البرازيل واجتياز دور المجموعات بالبطولة.

واستفادت اليابان من قوتها الهجومية لتصبح أول دولة تضمن التأهل لكأس العالم، لكنها دفعت ثمن الفشل في الحفاظ على تقدمها لتخسر 2-1 أمام ساحل العاج في ريسيفي.

وبعد تقدم اليابان بفضل سرعة الفريق في بناء الهجمة وتسديدة قوية من كيسوكي هوندا في الدقيقة 16 تراجع الفريق إلى الدفاع واستقبل مرماه هدفين بضربتين رأس من المنتخب الافريقي.

وقال هوندا مؤخرا "قوتنا تكمن في الاستحواذ على الكرة".

وأضاف "عندما نستحوذ على الكرة نكون في حاجة إلى الإبقاء عليها وعدم إهدارها بسهولة. عندما نفقد الكرة يكون أن نضغط بسرعة وهذا هو أسلوبنا في اللعب".

ومن غير المرجح أن يجري الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب اليابان تغييرات كبيرة في التشكيلة رغم أن البديل يوشيتو اوكوبو ربما يكون قدم ما يكفي في المباراة الماضية ليدخل التشكيلة الأساسية على حساب يويا اوساكو.

وربما يكون لاعب الوسط شينجي كاجاوا تعرض لبعض الانتقادات بعد مستواه المتوسط أمام ساحل العاج لكنه سيحتفظ بمكانه في التشكيلة بسبب سرعته وحاجة اليابان إلى جهوده للتفوق على الدفاع اليوناني.

واستقبل مرمى اليونان بطلة أوروبا السابق أربعة أهداف فقط في عشر مباريات بتصفيات كأس العالم قبل أن يتعرض الفريق لخسارة قاسية 3-صفر أمام كولومبيا في بيلو هوريزونتي.

ودخلت اليونان كأس العالم وسط توقعات بأسلوب أكثر مخاطرة لكنها اعتبرت نفسها غير محظوظة بالخسارة بفارق ثلاثة أهداف في الجولة الأولى.

وقال المخضرم جيورجيوس ساماراس مهاجم اليونان "الجميع كان يتوقع أننا سندافع بأحد عشر لاعبا وسنركض خلف الكرة وسنبذل قصارى جهدنا حتى نحافظ على نظافة شباكنا".

وأضاف "لكن أعتقد أن الجميع شاهد فريقا يحب التقدم إلى الأمام ويمرر الكرات بشكل جيد جدا وحاول صناعة الفرص. حاولنا الفوز على كولومبيا ولن يتغير أسلوبنا. نتمنى فقط أن نخرج بنتيجة أفضل لأنه لا يوجد أي بديل عن الفوز بمباراة اليابان".

وتابع "صنعنا الفرص أمام كولومبيا وهذا الأمر لا يجب أن ننساه".

وربما يهاجم منتخب اليونان لكن المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس سيحاول بكل تأكيد البحث عن حل لفقدان لاعبي الدفاع التركيز وهو ما كلف الفريق غاليا.

وربما يحصل ايوانيس فيتفاتزيديس الجناح السريع على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية على حساب المهاجم ديميتريس سالبينجيديس، بينما سيترك ثيوفانيس جيكاس مكانه على الأرجح لزميله كوستاس ميتروغلو رغم أنه سدد كرة في العارضة أمام كولومبيا.

وميتروغلو هو صاحب أغلى صفقة انتقال من فريق يوناني إلى الخارج ورغم أنه غاب لفترات طويلة بسبب معاناته من إصابة في الركبة فإن وقت الحذر قد انتهى.