جون لينون شاهد نهاية إسبانيا قبل 44 عاماً

قد تصف كلمات إحدى أغاني جون لينون عام 1970 حال لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب اسبانيا لكرة القدم والمدرب فيسنتي ديل بوسكي بعد الخروج الصادم من الدور الأول لكأس العالم أمس الأربعاء عندما قال "الحلم انتهى. ماذا يمكن أن أقول؟ الحلم انتهى. أمس".

وتشير كلمات لينون إلى انفصال فريق بيتلز وهو حدث مهم في تاريخ الموسيقى وجاء فشل اسبانيا في البرازيل بعد الهزيمة أمام هولندا وتشيلي في أول مباراتين لها في المجموعة ليرسل نفس الصدمة لعالم كرة القدم.

وانتهت ست سنوات رائعة لمنتخب اسبانيا فاز خلالها ببطولة اوروبا مرتين على التوالي وكأس العالم لأول مرة بطريقة حزينة في ريو دي جانيرو وقد تنتهي المسيرة الدولية لعدد من اللاعبين الذين حققوا هذه الانجازات.

وشاهدت جماهير اسبانيا اهانة فريقها في مباراتي هولندا وتشيلي بعدما اعتادوا على متابعة الفريق وهو يتحكم في ايقاع المباراة بفضل طريقة اللعب.

وكتبت صحيفة "ماركا" الرياضية الاسبانية على غلافها الرئيسي اليوم الخميس "النهاية" مع صورة لاندريس انيستا - الذي سجل هدف الفوز بكأس العالم قبل أربع سنوات في جنوب افريقيا - وحيدا وبائسا في الملعب.

وبعد الهزيمة في البرازيل فمن المستبعد رؤية الحارس ايكر كاسياس ولاعبي الوسط تشافي وتشابي الونسو والمهاجمين فرناندو توريس وديفيد فيا بقميص المنتخب عندما يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة اوروبا 2016 في فرنسا.

كما تحوم الشكوك حول مستقبل المدرب فيسنتي ديل بوسكي - الذي قاد المنتخب للفوز بكأس العالم وبطولة اوروبا 2012 - إذ قال بعد الهزيمة من تشيلي إنه سيدرس موقفه مع الفريق.

وقال كاسياس (33 عاما) للتلفزيون الاسباني بعد الأخطاء التي ارتكبها أمام تشيلي "نطلب أن تسامحنا الجماهير".

وأضاف كاسياس وهو أكثر لاعبي المنتخب خوضا للمباريات الدولية "لكن يجب أن يعلموا أننا حاولنا فعل كل شيء من أجل إسعادهم مرة أخرى. لكننا لم ننجح. اليوم ليس هو اليوم المناسب لتوجيه اللوم لأحد والحديث عن التغيير أو عدم التغيير".

وتابع "هناك العديد من اللاعبين تخطوا 30 عاما والمدرب سيتخذ قراره وسنحترمه. لا أعلم هل هذه هي اخر مباراة لي مع اسبانيا. سنرى. ماذا سيحدث. هذه المجموعة من اللاعبين لم تستحق الخروج بهذا الشكل".

وإذا استمر ديل بوسكي في منصبه - حيث أشارت وسائل إعلام اسبانية إلى أنه من المرجح استمراره - ستكون مهمته هي تجديد المنتخب في الوقت المناسب مع انطلاق تصفيات بطولة اوروبا عام 2016 بداية من مواجهة مقدونيا في سبتمبر ايلول القادم.

وهناك العديد من الأسباب للجماهير الاسبانية لكي تشعر بتفاؤل إذ أن عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين الذين بالفعل شاركوا مع الفريق الأول حققوا نجاحا في بطولات تحت 21 عاما.

فالحارس ديفيد دي خيا هو الأقرب لخلافة كاسياس كما أن لاعبين مثل تياجو الكانتارا وكوكي يلعبان مثل تشابي والمهاجم دييجو كوستا بالتأكيد سيقدم أداء مماثلا لما قدمه مع فريق اتليتيكو مدريد في الموسم المنصرم.

كما يملك المهاجمان فرناندو يورينتي والفارو نيجريدو نفس امكانات كوستا وأمام الفارو موراتا وخيسي امكانية النجاح على المستوى الدولي بالإضافة إلى هيكل الفريق الحالي المتمثل في انيستا وديفيد سيلفا والمدافع سيرجيو راموس.

كما يوجد عدد من اللاعبين الشبان الذين يلعبون في الفريق الأول مثل سيرجيو بوسكيتس وخوان ماتا وبيدرو وجيرار بيكي وخوردي البا وسيزار ازبيليكويتا.

وبوجود هذه المواهب فمن المستبعد أن تواجه اسبانيا مصير فرنسا التي فشلت في الظهور بشكل جيد في البطولات الكبرى منذ الفوز بكأس العالم 1998 وبطولة اوروبا 2000.

وكما قال لينون وهو يحاول تقديم التعازي لجماهير بيتلز قبل أكثر من أربعة عقود "أيها الأصدقاء الأعزاء علينا الاستمرار في التقدم للأمام. الحلم انتهى".