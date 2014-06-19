ديل بوسكي: "الخجل" أطاح بنا خارج البطولة

اعرب مدرب المنتخب الاسباني لكرة القدم فيسنتي دل بوسكي عن استيائه لفقدان لقب كأس العالم بالخسارة امام تشيلي صفر-2 اليوم الاربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل.



وقال دل بوسكي: "انه يوم حزين لنا جميعا ولاسبانيا".



وأضاف "نعتذر لأننا لم ننجح، ولكن من المبكر تقديم حصيلة عن مشاركتنا".



وتابع "كنا أقل مستوى أمام هولندا وتشيلي، سجلوا أهدافا في شباكنا ووضعوا جبالا أمامنا. كنا خجولين في الشوط الاول ولم تكن ردة فعلي كافية في الشوط الثاني".



وختم "الهدف الأول عزز معنوياتهم وشحذ عزيمتهم لمواجهتنا".



ومنيت اسبانيا بخسارة مذلة امام هولندا 1-5 في الجولة الاولى، وقدمت عرضا مخيبا امام تشيلي وودعت النهائيات.





أما لاعب وسط ريال مدريد تشابي الونسو، فقال: "انه فشل غير متوقع ولكنها الرياضة، يجب دائما تقبلها، عشنا لحظات فرح كبيرة والان نعيش تعاسة كبيرة"، مضيفا "ارتكبنا الكثير من الاخطاء ولم نعرف كيفية الحفاظ على تضامننا الذي قادنا الى تحقيق الكثير من الانتصارات، ولم يكن لدينا الشعور الذي كان في البطولات الاخرى. انها امور كثيرة".



وتابع "لم نكن جاهزين معنويا، وحتى بدنيا، كل هذه الامور لم تساعدنا على ان نكون في افضل حالاتنا، ولم نكن في المستوى".





