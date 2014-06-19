رغم غيابها عن المونديال.. ألبانيا حاضرة في البرازيل

رغم فشل المنتخب الألباني في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014، فإن اللاعبين الألبان لن يغيبوا عن العرس العالمي، إذ يدافع سبعة لاعبين ينحدرون من أصول ألبانية عن ألوان منتخبات مشاركة في مونديال البرازيل.

ويعدّ المنتخب السويسري أبرز المستفيدين من مواهب الدولة الأوروبية الشرقية، حيث تضمّ صفوفه خمسة لاعبين شدّوا رحالهم من تيرانا واتجهوا صوب برن، على رأسهم لاعب وسط بازل غرانيت زاكا ولاعب وسط نابولي الإيطالي فالون بيهرامي المنتمي إلى ألبان كوسفو، وزمليه في النادي بييرليم ديزمايلي.

وفي خطّ المقدمة، يعوّل السويسريون على الألبانيين يردان شاكيري وآدمير محمدي المحترفين في الدوري الألماني.

أما منتخب بلجيكا الملقب بـ"الشياطين الحمر"، فنجح في الحصول على خدمات موهبة مانشستر يونايتد الإنجليزي عدنان يانوزاي الذي يحمل أيضاً جنسية كلٍ من ألبانيا وكوسوفو وإنجلترا. واستفاد ذوو القمصان الحمراء من ولادة يانوزاي على أراضيهم قبل 19 عاماً.

أما منتخب اليونان فاستعان بدوره بابن تيرانا الآخر باناخيوتيس كوني المحترف في صفوف بولونيا الإيطالي، والذي أبدى مدرب المنتخب اليوناني فرناندو سانتوس ثقته بقدراته الهجومية.

ولا شكّ بأن حلول المنتخب الألباني في المركز قبل الأخير بمجموعته ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى النهائيات أحزنَ أنصاره، إلا أن أنفاس الألبان ستحتبس هذا الصيف أثناء متابعتهم لسفراء تيرانا السبعة في البرازيل.