ركبة رونالدو تثير مخاوف البرتغاليين مجدداً

ذكرت وسائل اعلام برتغالية اليوم الاربعاء ان كريستيانو رونالدو انهى مشاركته مبكرا في مران مع منتخب البرتغال وغادر الملعب وهو يضع الثلج على ركبته.





وأظهر موقع صحيفة ريكورد الرياضية على الانترنت رونالدو وهو يخرج من الملعب واضعا الكثير من الثلج على ركبته اليسرى، ولم يصدر اي تعليق فوري من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.





وعانى رونالدو من اصابات طفيفة خلال الاسابيع الاخيرة من الموسم مع ريال مدريد قبل ان يلعب لمدة 120 دقيقة في نهائي دوري الابطال امام اتليتيكو مدريد وسجل الهدف الاخير في الانتصار 4-1 من ركلة جزاء.





واراحه منتخب البرتغال في بداية التدريبات التي سبقت انطلاق كأس العالم بعد ان قال الاطباء انه يعاني من اصابات في الفخذ والركبة اليسرى.





ولعب المباراة الأولى للبرتغال كاملة في كأس العالم أمام المانيا يوم الاثنين الماضي والتي خسروها 4-صفر.





