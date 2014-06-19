شرطة ساوباولو تعتقل 15 مشجعاً هاجموا الانجليز

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 15 شخصا بتهمة إلقاء ألعاب نارية على مشجعين إنجليز خارج حانة في ساو باولو قبل ساعات من مباراة انجلترا ضد اوروجواي في كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.





وأبلغ متحدث باسم الشرطة رويترز أن مجموعة من الشباب ألقوا واحدة على الأقل من الألعاب النارية صوب المشجعين الانجليز لكن مسؤولا آخر بالشرطة أكد عدم اصابة أحد في الحادث.





ولم تتضح بعد جنسية الأشخاص المعتقلين وقالت الشرطة إنها ضبطت معهم سكينا واحدة على الأقل وعددا من الألعاب النارية ومجموعة من الأدوات الحادة.





وتشعر قوات الأمن البرازيلية بقلق إزاء احتمال نشوب اشتباكات بين المشجعين خلال منافسات البطولة خاصة مع انتشار المئات من المشجعين خارج الاستادات دون تذاكر.

