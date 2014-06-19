الصحف التشيلية تمنح فيدال عرش إسبانيا

وصف مشجعو منتخب تشيلي لاعب الوسط ارتورو فيدال بأنه ملك إسبانيا الجديد، واعتبروا الفوز على حامل اللقب أمس الأربعاء أنه فأل خير يبشر بأن الأفضل ينتظر الفريق خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل.

وكتبت صحيفة "لاس التيماس نوتيسياس" في عنوانها "تشيلي خالصة" في معرض تعليقها على الفوز 2-صفر على اسبانيا في أول انتصار على القوة الاستعمارية السابقة بعد 64 عاما من المحاولات.

ووصف أحد العناوين بين 34 صفحة داخلية خصصت لتغطية اللقاء بأنه "مباراة العمر"، كما علقت صحيفة إيل ميركوريو على صورة للاعبي الفريق وهم يحتفلون داخل الملعب الشهير في ريو دي جانيرو قائلة "تشيلي أكبر من ماراكانا".

وامتلأ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت بالنكات والتعليقات على لاعبي اسبانيا. ونشرت صورة لفيدال أدخلت عليها تعديلات ليظهر وكأنه ملك اسبانيا مرتديا للزي الرسمي والوشاح.

ويشتهر فيدال في تشيلي باسم الملك ارثر وتزامن الفوز أمس الاربعاء مع تنازل الملك خوان كارلوس عن عرش اسبانيا. وكتب تعليق أسفل صورة لفيدال اللاعب بانه "ملك اسبانيا الجديد".

وظهرت ميشيل باتشيليت رئيسة تشيلي في صورة وهي تحيي الفريق على ادائه وهي ترتدي وشاحا باللونين الأحمر والازرق.

وقال الفارو اليزالدي المتحدث باسم رئيسة البلاد "لا أستطيع ان اصف لكم كيف احتفلت بالاهداف . أبلغ من العمر 44 عاما ولم أشاهد تشيلي من قبل تصل للدور الثاني في كأس العالم بعد جولتين فقط". ويتطلع العديد من المشجعين لمباراة الفريق المقبلة ضد هولندا في ساو باولو يوم الاثنين القادم.

ويتمنى أغلب المشجعين الفوز على هولندا لتفادي ملاقاة البرازيل في دور الستة عشر. وكان الفريق البرازيلي أطاح بتشيلي من كأس العالم 1998 في فرنسا ومن البطولة الماضية في جنوب افريقيا قبل أربع سنوات. لكن الطريقة التي لعبت بها تشيلي أمام اسبانيا تبعث على الثقة.

وكتبت احدى الصحف قائلة "الفريق الذي ملأ جنبات استاد ماراكانا بكرة القدم أمس لا يعرف أي حدود ولا حتى البرازيل تستطيع ان تثير خوفه".