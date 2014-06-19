فيفا يقرر: ايقاف بيبي وتغريمه 12 الف يورو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ايقاف بيبي، مدافع البرتغال وريال مدريد الاسباني لمباراة واحدة وتغريمه 12300 يورو بعد تعرضه للطرد في مباراة منتخب بلاده مع ألمانيا (صفر-4) ضمن المجموعة السابعة لمونديال البرازيل الإثنين الماضي.



وكان بيبي تلقى بطاقة حمراء بعد نطحه مهاجم ألمانيا توماس مولر والاخير ملقى على ارضية الملعب اثر ضربة من مدافع ريال مدريد بالذات. وسيغيب بيبي عن مباراة البرتغال مع الولايات المتحدة في مانوس الأحد المقبل.



غير أن الاوروغوياني ماكسيميليانو بيريرا الموقوف أيضا لمباراة واحدة لطرده في الجولة الاولى من المونديال، تلقى غرامة 8200 يورو فقط. وكان بيريرا طرد في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام كوستاريكا (1-3) لركله المهاجم جويل كامبل.



والايقاف لمباراة واحدة يعتبر العقوبة التلقائية في حال الحصول على البطاقة الحمراء لكن بامكان لجنة الانضباط في فيفا ان ترفع مدة الايقاف في حال الخطأ الفادح الذي يتسبب باصابة اللاعب المنافس.



