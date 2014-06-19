كرواتيا تحيي آمالها بفوز عريض على الكاميرون

أنعشت كرواتيا آمالها في التأهل للدور الثاني بفوزها دون عناء 4-صفر على الكاميرون التي خاضت أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم.





وسجل ايفيتسا اوليتش الهدف الأول المبكر لكرواتيا في الدقيقة 11 بعد تمريرة من ايفان برشيتش الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 48.





وعوض العملاق ماريو مانزوكيتش غيابه عن الجولة الأولى بسبب الإيقاف وأضاف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 61 و73.





وأصبح رصيد كرواتيا ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى متأخرة بنقطة واحدة عن منتخبي البرازيل والمكسيك بينما خرجت الكاميرون مبكرا من المسابقة بلا رصيد من النقاط.





وتأثرت الكاميرون كثيرا بغياب القائد صمويل إيتو بسبب الإصابة وطرد الكسندر سونج لاعب الوسط قبل نحو خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بسبب تعديه دون كرة على مانزوكيتش.





وفي اللحظات الأخيرة اشتبك بنوا اسو ايكوتو الظهير الأيسر للكاميرون مع زميله بنيامين موكاندجو بعد عتاب على كرة.





وفي الجولة الاخيرة ستلعب البرازيل مع الكاميرون بينما تلتقي كرواتيا مع المكسيك يوم الاثنين المقبل

