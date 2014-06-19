كروس يبدي سعادته بلقب "النادل"

قال توني كروس لاعب وسط المانيا إنه يشعر بالسعادة لوصفه "بالنادل" إذا كان ذلك يعني أنه يمد زملاءه بالكرات لكن خارج الملعب فهو يفضل طلب طعامه من شخص اخر.





وابتسم اللاعب قبل أن يجيب عن سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كان يحب اللقب البرازيلي "جارسون" وهو الذي يمنح للاعب الذي يمد المهاجمين بالكرات.





وقال كروس بعد أن نجح في تمرير 76 كرة من أصل 79 محاولة تمرير في فوز المانيا على البرتغال 4-صفر "إذا كنتم تتحدثون عن هذا الوصف في إشارة إلى اللاعبين الذي يمد زملائه بالتمريرات الجيدة فهو أمر جيد."





وأضاف "لكن إذا كنا نجلس معا في المساء فأنا لست نادلا. أفضل أن أحصل على الخدمة."





وتتصدر المانيا المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الولايات المتحدة فيما تأتي غانا والبرتغال في المركز الأخير بلا رصيد.





وتلعب المانيا مع غانا بعد غد السبت.

