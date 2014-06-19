كولومبيا تهزم الأفيال بهدفين وتقترب من الدور الثاني

سجّلت كولومبيا هدفين في سبع دقائق من الشوط الثاني لتفوز على ساحل العاج 2-1 في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة في كأس

العالم لكرة القدم اليوم الخميس.

وبعد شوط أول سلبي نفذ خوان كوادرادو ركلة ركنية ليرتقي جيمس رودريغيز عالياً ويحول الكرة برأسه داخل المرمى في الدقيقة 64 ليفتتح التسجيل لكولومبيا.

وبعد 6 دقائق استغل تيوفيلو جوتيريز خطأ من جيفروا سيري دييه في وسط الملعب وأرسل تمريرة إلى خوان فرناندو كوينتيرو الذي وجد نفسه في مواجهة الحارس أبوبكر باري ليسدد الكرة داخل المرمى ويضاعف تقدم كولومبيا.

لكن المهاجم جرفينيو نجح في تقليص الفارق بعد أن أحرز الهدف الوحيد لساحل العاج عندما شق طريقه في الناحية اليسرى قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في شباك الحارس ديفيد اوسبينا في الدقيقة 73.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط لتتصدر المجموعة وتستطيع أن تضمن التأهل إلى الدور الثاني إذا فازت اليونان على اليابان أو انتهت المباراة التي ستقام في وقت لاحق اليوم بالتعادل بين الفريقين. وتجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بينما لا تملك اليابان واليونان أي نقاط. وللمرة الثانية شارك المهاجم المخضرم ديدييه دروجبا كبديل في الشوط الثاني.

وكان دروجبا شارك في الشوط الثاني من مباراة اليابان عندما حولت ساحل العاج تأخرها الى الفوز 2-1.

وفضل الفرنسي صبري لاموشي، مدرب ساحل العاج، الدفع بماكس جرادل في الناحية اليسرى من خط الوسط بدلا من سالومون كالو بينما قاد ويلفريد بوني هجوم الفريق مرة أخرى.

وأشرك الارجنتيني خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا نفس التشكيلة التي قادت الفريق لاكتساح اليونان 3-صفر في المباراة الأولى مع وجود جوتيريز في قلب الهجوم.