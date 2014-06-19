كيروش: الفوز على التانغو يحتاج "معجزة"

قال كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران الذي تعادل سلبيا مع نيجيريا إن فريقه سيحتاج الى معجزة للخروج بنتيجة طيبة أمام الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي في المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم.





ويلعب المنتخبان يوم السبت القادم في بيلو هوريزونتي حيث يتوقع أن تحقق الارجنتين - بطلة العالم مرتين - الفوز أمام المنافس الذي يعتمد على الدفاع.





ونقلت وكالة أنباء تيلام الارجنتينية عن كيروش قوله "سنحتاج إلى معجزة لأن منتخب الارجنتين هو أحد أفضل المنتخبات في العالم كما انهم حصلوا على يوم راحة أكثر " وأضاف "ميسي قد يكون أفضل لاعب في العالم لكني اعتبره من عالم آخر."





لكن أفضل لاعب في العالم أربع مرات - والذي سجل هدفا رائعا في مرمى البوسنة في المباراة التي انتهت 2-1 لصالح الارجنتين - ليس هو اللاعب الوحيد الذي يقلق كيروش.





وتابع المدرب البرتغالي "أشعر بالقلق من لاعبين آخرين. (انخيل) دي ماريا و(جونزالو) هيجوين و(خافيير) ماسكيرانو. كلهم ممتازون"





والتقى المنتخبان مرة واحدة من قبل في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 عام 1977 وهي نتيجة من المستبعد حدوثها في البرازيل حيث فازت ايران في مباراة واحدة في ثلاث مشاركات في كأس العالم.





وسيحصل كيروش على دفعة من الأداء الدفاعي القوي أمام نيجيريا يوم الاثنين الماضي. ولم تصنع نيجيريا سوى القليل من الفرص.





لكن أمام خط هجوم يضم سيرجيو اجويرو وميسي وهيجوين من المستبعد حدوث ذلك.







