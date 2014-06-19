أرجنتيني يخرج فيرديناند من توتنهام

قال نادي توتنهام هوتسبير الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن ليس فرديناند سيترك الجهاز الفني للفريق في اطار التغييرات المتواصلة تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو بوكتينو.

وأحرز فرديناند 39 هدفا في 146 مباراة مع توتنهام بين 1997 و2003 وانضم للجهاز التدريبي للنادي قبل ستة أعوام وأصبح في ديسمبر الماضي مساعدا للمدرب السابق تيم شيروود.

واستعان توتنهام بالارجنتيني بوكتينو المدرب السابق لساوثامبتون في مايو أيار الماضي وجلب الأخير ثلاثة من معاونيه مما دفع فرديناند وكريس رامسي للرحيل.

ويبدأ توتنهام الموسم الجديد في الدوري الانجليزي الممتاز بملاقاة وست هام يوم 16 أغسطس القادم.



