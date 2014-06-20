الاتحاد الإسباني يجدد الثقة بالمدرب ديل بوسكي

قال خورخي بيريز، الأمين العام لاتحاد كرة القدم الإسباني، إن الاتحاد يرغب في استمرار ديل بوسكي مدرباً للمنتخب رغم الفشل في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في البرازيل والخروج خالي الوفاض.

وتحدث خورخي لوسائل الإعلام قائلاً: "عندما وقع ديل بوسكي العقد حتى عام 2016، قال انه لو رأينا لأي سبب انه لا ينبغي عليه الاستمرار فإنه سيرحل، لم يقدم ديل بوسكي استقالته وإذا قدمها سنطلب منه الاستمرار".

وأضاف: "قد تحاول أسرته إقناعه بعدم الاستمرار لكننا لن نجد أفضل منه. الاتحاد كله يدعم ديل بوسكي وإذا كنا نملك الأفضل فلم التغيير؟".

وكان ديل بوسكي قال إنه سيدرس موقفه مع المنتخب عقب خسارة الفريق حامل اللقب لأول مباراتين بالمجموعة الثانية أمام هولندا وتشيلي وخروجه من النهائيات.

ويرتبط ديل بوسكي بعقد حتى انتهاء بطولة أوروبا 2016 المقرر إقامتها في فرنسا. وقال بيريز إنه لم تعقد أي مناقشات رسمية حتى الآن بشأن مستقبل ديل بوسكي وانه تقرر تأجيلها حتى عودة الفريق إلى البلاد.

وستلعب إسبانيا آخر مبارياتها في البرازيل ضد أستراليا يوم الاثنين المقبل. وقال بيريز لإذاعة اسبانيا "من الأفضل إتاحة بعض الوقت والانتظار لبحث الأمور بهدوء في مدريد".

ورغم الفشل في البرازيل دخل ديل بوسكي بالفعل نادي كبار المدربين في عالم كرة القدم. فبعد توليه المسؤولية خلفا للمدرب لويس اراجونيس عقب فوز اسبانيا ببطولة أوروبا 2008 قاد ديل بوسكي المنتخب للفوز بكأس العالم في جنوب افريقيا 2010 وباللقب القاري للمرة الثانية على التوالي في 2012.