التعادل يجمع اليابان واليونان.. وكولومبيا تتأهل

تعادل منتخبا اليونان واليابان صفر-صفر اليوم الخميس في ناتال ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال البرازيل 2014، لتضمن كولومبيا الوصول الى الدور الثاني لأول مرة منذ 24 عاماً.



وكان التعادل بمثابة الفوز لليونان لانها اكملت المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد طرد قائدها كوستاس كاتسورانيس، وقد تجنب ابطال اوروبا 2004 تلقي الهزيمة السابعة لهم في النهائيات من اصل ثماني مباريات خاضوها في العرس الكروي العالمي الذي ودعوه من الدور الاول في مشاركتيهما السابقتين عامي 1994 و2010، علما بان فوزهم الوحيد كان في النسخة السابقة على حساب نيجيريا (2-1) في الجولة الثانية.



وبدأ مدرب اليابان الايطالي البرتو زاكيروني اللقاء بابقاء لاعب وسط مانشستر يونايتد شينجي كاغاوا على مقاعد الاحتياط، مفضلا عليه يوشيتو اوكوبو كما حال المدافع ماساتو موريشيغي الذي ترك مكانه لياسويوكي كونو.



اما في الجهة اليونانية، فخاض المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس اللقاء بتشكيلة هجومية تماما باشراكه كوستاس متيروغلو اساسيا على حساب ثيوفانيس غيكاس والى جانب يورغوس ساماراس ويوانيس فيتفازيديس الذي لعب بدلا من ديميتريس سالبينغيديس.



واهدرت اليابان الفوز في مباراتها الاولى عندما تقدمت في ريسيفي على ساحل العاج بهدف كيسوكي هوندا المبكر قبل تلقيها هدفين في دقيقتين عبر ويلفرد بوني وجرفينيو، فيما كان سقوط اليونان صريحا في بيلو هوريزونتي امام كولومبيا بثلاثية نظيفة.



وبدأت المباراة سريعة لكن دون تركيز واضح من الطرفين ما جعل الفرص معدومة على المرميين حتى الدقيقة 10 عندما انطلق بانايوتيس كوني بهجمة مرتدة سريعة وتوغل من منتصف الملعب حتى حدود المنطقة اليابانية قبل ان يسدد كرة قوية تمكن الحارس ايجي كاواشيما من صدها.



ورد اليابانيون بتسديدة من حدود المنطقة عبر يويا اوساكو بعد لعبة جماعية مميزة لكن الحارس اليوناني اوريستيس كارنيزيس كان متيقظا (19)، ثم اتبعها اللاعب ذاتها بكرة صاروخية اطلقها من خارج المنطقة ايضا لكن محاولة مهاجم كولن الالماني مرت قريبة جدا من القائم الايسر (21).



وحصل "الساموراي الازرق" على فرصة اخرى خطيرة من ركلة حرة نفذها كيسوكي هوندا ببراعة لكن الحارس اليوناني تألق وانقذ فريقه ثم افلت الكرة الا ان الدفاع تدخل ليقطع الطريق امام اليابانيين (29).



وتعرض ابطال اوروبا السابقين لضربة قاسية باصابة ميتروغلو في خاصرته اثر تلقيه كوعا من لاعب ياباني خلال كرة مشتركة، ما اضطر المدرب سانتوس الى استبداله بغيكاس (35).



وتعقدت مهمة فريق سانتوس عندما اضطر لاكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد حصول قائده كوستاس كاتسورانيس على انذار ثان، ليصبح اول قائد يطرد في النهائيات منذ ان طرد الجزائري يحيى عنتر ضد الولايات المتحدة (صفر-1) في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الاول لنسخة 2010.



كما اصبح لاعب وسط باوك سالونيكا اول لاعب يوناني يطرد في كأس العالم، لكن ذلك لم يمنع منتخب بلاده من محاولة الوصول الى الشباك اليابانية التي دافع عنها ببسالة كاواشيما بصده تسديدة صاروخية من فاسيليوس توروسيدس (40).



واجرى سانتوس تغييرا ثانيا بعد طرد قائده حيث زج بيورغوس كاراغونيس بدلا من فيتفازيديس (41) الذي لم ينعم بمشاركته في العرس الكروي العالمي للمرة الاولى كأساسي بعد ان دخل في الشوط الثاني امام كولومبيا بدلا من سالبينغيديس.



وفي بداية الشوط الثاني، زج زاكيروني بياسوهيتو ايندو بدلا من ماكوتو هاسيبي (46)، ثم بكاغاوا بدلا من اوساكو (57) بحثا عن استغلال التفوق العددي وذلك بعدما نجح المنتخب اليوناني في الصمود امام هجوم "الساموراي الازرق".



لكن الهدف كاد ان يأتي من الجهة اليونانية عبر رأسية غيكاس اثر ركلة ركنية لكن الحارس الياباني تعملق وانقذ فريقه (60).



ورد اليابانيون بفرصة خطرة جدا اثر هجمة منسقة بدأها كاغاوا بتمريرة طولية متقنة لاتسوتو اوتشيدا المتوغل في الجهة اليمنى فعكس الاخير الكرة الى القائم البعيد حيث يوشيتو اوكوبو الذي اطاح بها بالمدرجات رغم انه كان في موقع مثالي للتسجيل (68).



وحصل بطل اسيا على فرصة اخرى ثمينة لاوتشيدا الذي خطف الكرة من امام المدافع سقراطيس باباستاثوبولوس وسددها لكن محاولته مرت قريبة من القائم الايسر (71)، ثم اتبعها اوكوبو بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة تألق الحارس اليوناني وصدها (77).



وواصل اليابانيون سيطرتهم التي وصلت الى نسبة 70 % في بعض فترات الشوط الثاني، وحاصروا اليونانيين في منطقتهم وحصلوا على فرصة اخرى اثر تسديدة من يوتو ناغاموتو ارتدت من وجه زميله مايا يوتشيدا الذي حولها فوق العارضة بقليل (86).



وكاد ان يكون الرد اليوناني قاتلا لولا الحارس كاواشيما الذي تعملق في صد تسديدة صاروخية لخوسيه هوليفاس (88)، ثم انتقل الخطر مجددا الى المرمى اليوناني من ركلة حرة نفذها ايندو وتألق كارنيزيس في صدها (90).



