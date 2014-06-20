تاباريز: فزنا بطريقة "غير جذّابة"

قال مدرب الاوروغواي اوسكار تاباريز انه لم يكن يحلم بفوز منتخب بلاده رابع النسخة الاخيرة على انكلترا (2-1) اليوم الخميس في برازيليا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس العالم لكرة القدم.



وقال تاباريز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "لم أكن أحلم بهذه النتيجة، لقد فزنا، وأكدنا قدرتنا على التغلب على فريق أوروبي وهو ما لم نفعله منذ فترة طويلة".



وأضاف "هذا اليوم هو يوم استثنائي، لأنه يوم عيد ميلاد خوسيه ارتيغاس، بطلنا الوطني (الأب الروحي للاستقلال في الاوروغواي). هدفا الفوز سجلهما لاعب (لويس سواريز) كان مصابا وخضع لعملية جراحية قبل فترة قليلة، وبالتالي فان المباراة حافلة بالرموز".



وتابع متوجها الى الصحافيين: "ولكن أرجوكم، لا تنسوا بأننا لم نتأهل بعد، عموما لدينا الثقة وتنفسنا الصعداء".



وبخصوص المباراة الاخيرة أمام ايطاليا، قال "بالتأكيد سنلعب من أجل الفوز. على الارجح أن كرة القدم التي نلعبها ليس جذابة ولكن لدينا لاعبين يبذلون كل ما في وسعهم ويحبون بلدهم وهذا شيء مهم جدا. في المباراة المقبلة أمام ايطاليا سنحاول مثلما فعلنا اليوم ولكن المهمة ستكون صعبة جدا".



وأردف قائلا: "اليوم نحن سعداء جدا، وأنا متأكد بأننا سنكون كذلك غدا ولكن يجب علينا التركيز على المباراة المقبلة وهدفنا هو بلوغ الدور ثمن النهائي".



وختم "لعبنا جيدا و(ادينسون كافاني) لعب دورا مهما جدا في هذا الفوز، على الارجح انه كان حذرا جدا. في بعض الاحيان، فقدنا اسلوب لعبنا ولكننا سجلنا قبل الشوط الاول بدقائق قليلة وهذا اعطانا القوة لخوض الشوط الثاني. وأخيرا نحن سعداء جدا بفوزنا بهذه المباراة".

