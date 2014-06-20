رغم الفشل .. هودسون يبقى في منصبه

سيبقى روي هودسون في منصبه مدربا لمنتخب انكلترا لكرة حتى انتهاء عقده برغم فشله الكبير في مونديال 2014 بحسب ما قال رئيس الاتحاد المحلي غريغ دايك.



وقال دايك لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ان هودسون يحظى بدعم الاتحاد المحلي وسيبقى مدربا لمنتخب الاسود الثلاثة حتى انتهاء عقده في كاس اوروبا 2016 برغم خسارة الاخير اول مباراتين في الدور الاول من مونديال البرازيل 2014 امام ايطاليا والاوروغواي واقتراب خروجه من المنافسات.



وقال دايك: "ندعم هودسون وطلبنا منه البقاء في منصبه. لم نتعرض للاذلال في الخسارتين وكانتا ضيقتين. هذ مقاربة لاربع سنوات ونحتاج لتحقيق نتيجة افضل في 2016".



وعما اذا كان لا يزال على رأيه حول امكانية فوز انكلترا بكأس العالم 2022، رد دايك: "نعم، لكن اعتقد ان الكرة الانكليزية بحاجة لتغييرات كثيرة".

