سابيلا: ميسي اعتاد على انتقاد خطتي

أكد مدرب منتخب الأرجنتين أليخاندرو سابيلا أن لا مشكلة على الإطلاق بينه وبين القائد ليونيل ميسي الذي رسم شكوكاً على الأسلوب الذي اعتمده المدرب في المباراة الاولى ضد البوسنة والهرسك (2-1).

وكان ميسي ناشد سابيلا باعتماد طريقة 4-3-3 التي تناسب أداء الأرجنتين أكثر وهو الاسلوب الذي اعتمده سابيلا في الشوط الثاني من المباراة ضد البوسنة بعد الصعوبات التي واجهها في الاول في مواجهة المنتخب القادم من البلقان.

وقال سابيلا مساء اليوم في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء فريقه مع نظيره الايراني غدا السبت "سبق لميسي ان صرح اكثر من مرة بأنه يحب اعتماد اسلوب 4-3-3. لم يقل اي شيء جديد، وعلى اي حال فقد ابدى رأيه باحترام وهذا الامر لا يزعجني".

وأضاف "نعيش في جو من الالفة والجميح يحترم الجميع، هناك روح عالية ضمن صفوف الفريق".

وكان أداء ميسي تحسّن في الشوط الثاني من المباراة الاولى بعد مشاركة غونزالو هيغواين وفرنادو غاغو، وسجل ثاني اهدافه في نهائيات كأس العالم (بعد الاول عام 2006) بعد تبادله الكرة مع هيغواين بالذات.

وكان ميسي قال بعد المباراة "نحن منتخب الارجنتين ويجب الا نأبه بهوية الفريق المنافس. يتعين علينا ان نلعب بأسلوبنا".

وأغلب الظن أن هيغواين سيبدأ أساسياً في خط المقدمة الى جانب سيرخيو اغويرو ليشكلا مع ميسي وانخل دي ماريا رباعياً هجومياً ضارباً.

لكن سابيلا رفض القول إنه أذعن لمطالب ميسي وتوقع أن يلعب بطريقة متحفظة أكبر في الأدوار اللاحقة من البطولة، وقال في هذا الصدد: "لن أغلق الباب على أي اقتراح، التشكيلة المبدئية تلعب بطريقة 4-4-3، لكن اذا تعين علينا ان نغير الطريقة فسنفعل".

وختم "اذا لم تقم بانتقاد نفسك يعتقد الناس بانك عنيد، واذا اعترفت يعتبرونك ضعيفا. يتعين على كل شخص ان يتصرف بحسب مصلحة الفريق دائماً".